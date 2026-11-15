Rosalía hace historia con 'Lux'

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Con seis Latin Grammy, Rosalía se colocó entre los artistas más galardonados por la Academia Latina de la Grabación y estableció el récord de obtener tres premios consecutivos a mejor álbum del año.

Rosalía y su récord en los Latin Grammy

La cantante llegó a la 27 edición de estos premios con siete nominaciones por 'Lux', lanzado el 7 de noviembre de 2025 y reconocido por el público y la crítica.

Obtuvo álbum del año; canción del año y canción pop por 'La perla'; mejor álbum alternativo; mejor vídeo musical en formato corto por 'Sauvignon Blanc', y un premio a la ingeniería de su disco. El único galardón que no consiguió fue Grabación del Año, que ganó el argentino Milo J por 'El niño'.

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Con este resultado, Rosalía se convirtió en la primera artista en ganar tres veces consecutivas mejor álbum del año, tras conseguirlo con 'El mal querer' (2019), 'Motomami' (2022) y ahora 'Lux'. También se convirtió en la mujer con más premios en una sola edición, superando el récord de cuatro que compartían Shakira y Natalia Lafourcade.

Reconocimientos a Daddy Yankee y otros artistas

Por su parte, Daddy Yankee recibió el reconocimiento a Persona del Año 2026 y ofreció un popurrí de éxitos como 'Gasolina' y 'Lo que pasó, pasó'. También ganó mejor canción urbana por 'Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66', junto al productor argentino Bizarrap.

Karol G obtuvo por tercera ocasión el premio a mejor álbum de música urbana, ahora por 'Tropicoqueta', en el que rinde homenaje a los ritmos afrocaribeños. También ganó mejor interpretación de reggaetón por 'Verano Rosa', junto a Feid.

En otras categorías, Alejandro Sanz ganó álbum pop contemporáneo por '¿Y Ahora Qué +?', mientras Rosalía, Yahritza y Su Esencia obtuvieron canción pop por 'La Perla'.

En regional mexicano, Grupo Frontera ganó álbum de música norteña por 'Lo que me falta por llorar' y Xavi obtuvo álbum de música mexicana contemporánea por 'Dosis'.

En rock, Fito Páez ganó mejor álbum por 'Shine'; Juanes, en pop/rock por 'Juanesteban', y The Warning obtuvo mejor canción de rock por 'Ego'.