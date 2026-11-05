Benny Ibarra y Yordi Rosado comparten historia

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Las canciones de Benny se han convertido en parte del repertorio personal de muchas parejas; la mayoría de sus canciones hablan de amor, una de ellas es "Uno", un tema que Yordi Rosado y una exnovia se dedicaron pero, ¿qué coincidencia existe entre esa composición, el cantante y el conductor?

"Soy poco objetivo porque yo soy completamente fan y, tú lo sabes, y soy completamente generación Timbiriche, me voló la tapa de los sesos y, una gran parte por lo que me dediqué a lo que me dedicó fue gracias a Timbiriche", le expresó Yordi al cantante en la entrevista que le hizo en 2021.

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En esa conversación, Rosado recordó una anécdota que, anteriormente, ya había tenido la oportunidad de contarle a Benny, de hecho, fue en esa ocasión en que, ambos, se sorprendieron por una coincidencia, relacionada con "Uno", uno de los sencillos del álbum del cantante "Todo o nada" y San Miguel de Allende.Y es que, en la época en que Benny lanzó "Uno", Yordi comenzaba una relación con una novia, de la que no quiso mencionar el nombre, y, al poco tiempo, se convirtió en la canción de la pareja.Pero, ¿qué tiene que ver San Miguel de Allende?La casualidad consiste en el simbolismo que tiene, para ambos, San Miguel Allende, ciudad ubicada en Guanajuato; para Benny y para Yordi, ese destino guarda, en sus alrededores, un toque de misticismo y magia."Me pasó una vez que, yo con mi novia, venía un momento muy romántico, nuestro primer viaje de fin de semana es a San Miguel Allende y yo, en esa época, le digo a una agencia de viajes, ´consíganme un lugar que sea bonito´, no quiero llegar a un hotel clásico, sino que quiero llegar a una casa, una cabaña muy romántica, algo lindo, me hacen favor y llegamos en la noche", narró Rosado.Al llegar al lugar, él y su entonces novia quedaron maravillados de lo bonito que era, tal y como lo había imaginado en su petición a la agencia."Un lugar precioso, una cabañita al fondo de un jardín, en el segundo piso había una tina, como en un tapanco, preciosa y, en esa época traíamos muy fuerte tu canción de ´Uno´, es una canción muy especial para mí, posiblemente, también, por lo que estaba viviendo en ese momento", prosiguió.Y, aunque el viaje salió tal y como esperaba, en su regreso a la CDMX, cayó una lluvia torrencial, lo que generó el nerviosismo de su pareja, por lo que creyó que, si reproducía la canción de Benny, esta se distraería."Hubo una tormenta eléctrica, ella se empezó a asustar y le dije 'Benny nos salvará', entonces pusimos Benny, pusimos 'Uno' y no la cantamos una, sino como 15 veces, era el inicio de la relación, estábamos muy enamorados".Fue cuestión de 15 días para que se encontrara en el Teletón, realizado en El Salvador, en donde Yordi conduciría y Benny cantaría, por lo que, cuando tuvo la oportunidad de abordarlo, le contó lo que habían vivido durante ese fin de semana en San Miguel, llevándose una gran sorpresa, cuando Benny le reveló que había compuesto la música del tema en la misma cabaña donde él y su novia se habían hospedado recientemente."Digo mira, te presento a mi novia, no sabes cómo nos gusta tu canción, nos fascina la de 'Uno' porque en San Miguel estábamos en tal lugar (con detalles) y fue superromántico y Benny me dice '¿y en el tapanco hay una tina y hay un cuarto aquí y aquí?', le contestamos que sí y nos dice 'ahí la compuse'", precisó.