Andaba amenazando gente con su pistola

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En patrullajes sobre la colonia Molinos del Rey, un hombre señalado de amenazas fue detenido por oficiales de la Guardia Municipal de la capital.

Tras un reporte recibido a través del C4 Municipal, se llevó a cabo la detención del señalado. Fue al momento de la revisión preventiva de seguridad que se le encontró una réplica de arma de fuego con la que presuntamente intimidó a un ciudadano, en calles de la colonia Molinos del Rey.

Agentes municipales se trasladaron a la calle Tomillo de la citada colonia para atender el llamado donde tuvieron contacto con un ciudadano que solicitó auxilio, quien señaló que momentos antes un hombre se le había atravesado mientras circulaba a bordo de su camioneta y posteriormente lo habría amenazado apuntándole con un arma.

El reportante indicó que el señalado abordó un vehículo de plataforma como pasajero, minutos después, los agentes ubicaron la unidad con las características proporcionadas y en el asiento trasero localizaron al hombre que igualmente coincidía con la descripción, al cual se le realizó una inspección preventiva de seguridad en la cual se le encontró fajado a la cintura, una réplica de arma de fuego con cargador en color negro.

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El hombre se identificó como Juan "N", de 27 años, a quien se le dio lectura a los derechos que le asisten como persona en detención, ya que, a petición de la parte afectada, que temía por su integridad, era su deseo proceder legalmente.

El detenido fue trasladado al Juzgado Cívico para su certificación médica y posteriormente puesto a disposición de la autoridad competente, a fin de que se determine su situación legal.