logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Reliquias de San Francisco estarán en varias iglesias

Por Jesús Vázquez

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
A
Reliquias de San Francisco estarán en varias iglesias
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Las reliquias de San Francisco de Asís llegarán a la parroquia del Olivar el próximo viernes y las recibirán a las ocho de la mañana con una misa de acción de gracias, estarán en exposición hasta las dos de la tarde.

      Comentó el presbítero Antonio Ruiz Domínguez, párroco de la Parroquia de San Francisco de Asís del Olivar de las Ánimas, que las reliquias estarán en exposición en la Parroquia durante tres días, de ocho de la mañana a dos de la tarde; el 26 de septiembre irán a la comunidad de Conchitas, el 27 estarán en el Sacramento, al día siguiente en Tanque Colorado, el 29 de octubre a la comunidad de Conchas y el día 30 regresarán a la Parroquia del Olivar para despedirlas y que regresen al Sagrario, donde volverán a viajar a otros lugares de la República Mexicana.

      Declaró que este año se conmemoran los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís y se recuerda la entrega que él tuvo a Cristo, por lo que es una gran esperanza que lleguen las reliquias de este santo a Matehuala, donde el santo patrón es San Francisco de Asís y es uno de los santos más queridos.

      Exhorta a la población de la Parroquia del Olivar y de las comunidades mencionadas a acudir a ver las reliquias de San Francisco de Asís, que es uno de los santos más queridos, son reliquias de primer grado, ya que son un pedazo de hueso de San Francisco de Asís.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      SEGE mantiene seguimiento a 15 escuelas afectadas por lluvias en la Huasteca
      SEGE mantiene seguimiento a 15 escuelas afectadas por lluvias en la Huasteca

      SEGE mantiene seguimiento a 15 escuelas afectadas por lluvias en la Huasteca

      SLP

      Rubén Pacheco

      Más de 100 escuelas en la Huasteca sufrieron daños por lluvias torrenciales desde 2025.

      Posponen cirugías en el Seguro Social
      Posponen cirugías en el Seguro Social

      Posponen cirugías en el Seguro Social

      SLP

      Redacción

      Familias se quejan, en el IMSS se deslindan

      Cambios viales por obras del Libramiento
      Cambios viales por obras del Libramiento

      Cambios viales por obras del Libramiento

      SLP

      Redacción

      Chocan motociclistas; tres personas lesionadas
      Chocan motociclistas; tres personas lesionadas

      Chocan motociclistas; tres personas lesionadas

      SLP

      Redacción