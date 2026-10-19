Reliquias de San Francisco estarán en varias iglesias

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Matehuala.- Las reliquias de San Francisco de Asís llegarán a la parroquia del Olivar el próximo viernes y las recibirán a las ocho de la mañana con una misa de acción de gracias, estarán en exposición hasta las dos de la tarde.

Comentó el presbítero Antonio Ruiz Domínguez, párroco de la Parroquia de San Francisco de Asís del Olivar de las Ánimas, que las reliquias estarán en exposición en la Parroquia durante tres días, de ocho de la mañana a dos de la tarde; el 26 de septiembre irán a la comunidad de Conchitas, el 27 estarán en el Sacramento, al día siguiente en Tanque Colorado, el 29 de octubre a la comunidad de Conchas y el día 30 regresarán a la Parroquia del Olivar para despedirlas y que regresen al Sagrario, donde volverán a viajar a otros lugares de la República Mexicana.

Declaró que este año se conmemoran los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís y se recuerda la entrega que él tuvo a Cristo, por lo que es una gran esperanza que lleguen las reliquias de este santo a Matehuala, donde el santo patrón es San Francisco de Asís y es uno de los santos más queridos.

Exhorta a la población de la Parroquia del Olivar y de las comunidades mencionadas a acudir a ver las reliquias de San Francisco de Asís, que es uno de los santos más queridos, son reliquias de primer grado, ya que son un pedazo de hueso de San Francisco de Asís.

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