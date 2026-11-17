¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Abel Núñez, futbolista de la cantera del Fútbol Club Ezeiza, ha conmocionado a Argentina al fallecer el domingo en Buenos Aires tres días después de recibir un balonazo en pleno rostro durante un partido contra Deportivo Muñiz por el torneo de quinta división juvenil de la AFA.

El joven, nacido en 2008 y vecino del club donde jugaba, fue impactado el 12 de noviembre por un despeje de un defensor contrario y cayó sobre el césped con claros signos de descompensación, por lo que inmediatamente fue trasladado a un hospital cercano, donde fue operado por un traumatismo de cráneo del que no pudo recuperarse.

El domingo fue declarado muerto.

Según un testigo presente en el encuentro que habló con los medios locales Infobae y Todo Noticias, el balonazo salió muy fuerte y el joven lo recibió "como un nocaut", pues a continuación se desvaneció.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La tragedia causó conmoción en el Ezeiza así como en el Nueva Estrella, club donde Núñez jugaba fútbol sala. Ambas entidades suspendieron sus actividades por duelo.

"Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar", expresaron desde el FC Ezeiza.

El otro club donde Núñez jugaba utilizó su cuenta de Instagram para despedirlo: "Hoy no hay partidos ni resultados que importen. Hoy el dolor nos une y nos invita a estar cerca de quienes más lo necesitan. Abel siempre será parte de nuestra familia. Descansá en paz, pequeño. Nueva Estrella nunca te va a olvidar".

La AFA se hizo eco del hecho y publicó su saludo el lunes en X: "La Asociación del Fútbol Argentino envía sus condolencias a la familia y seres queridos de Abel Núñez, juvenil del F.C. Ezeiza. ¡Mucha fuerza en este momento!".

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, transmitió sus condolencias al entorno del futbolista y agregó: "Que en paz descanses, Abel".