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En México, la historia no solo se cuenta en los libros o se saborea en los platos: también se sirve en copa, en jícara o en caballito.

Desde los campos azulados de Jalisco hasta los desiertos del norte y los bosques húmedos del sureste, nuestras bebidas mexicanas tradicionales son el reflejo líquido de la tierra, el clima y las manos pacientes que las transforman.

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Además de su carácter festivo y complejidad aromática, varios de estos destilados cuentan con Denominación de Origen (DO), un sello que garantiza su calidad, autenticidad y vínculo estricto con el territorio donde nacen.A propósito de la conmemoración por los 16 años en que la UNESCO declarara a la cocina tradicional mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad —distinción impulsada por el paradigma de Michoacán y los saberes de los pueblos purépechas—, vale la pena hacer un recorrido sensorial por las bebidas más representativas del país, de acuerdo con información de la Fundación Herdez.1. Tequila: el ícono nacional del agave azulHablar de fiesta y orgullo mexicano en el mundo es hablar de tequila. Elaborado a partir del agave tequilana Weber variedad azul, este destilado nace en las tierras de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas.Su magia comienza en el campo con el oficio artesanal del jimador, quien limpia con precisión las piñas de agave para preservar su pureza aromática. Tal es su relevancia cultural que, en 2006, la UNESCO reconoció al paisaje agavero de Tequila como Patrimonio de la Humanidad.2. Mezcal: el espíritu ahumado de la tierraSi el tequila es celebración luminosa, el mezcal es introspección y fuego lento. Con una Denominación de Origen que abarca nueve estados —siendo Oaxaca su referente más popular—, el mezcal se destila a partir de diversas especies de maguey, entre las que destaca el espadín.Su inconfundible carácter ahumado proviene de la cocción de las piñas en hornos cónicos bajo tierra, antes de fermentarse y destilarse.3. Bacanora: el tesoro paciente de SonoraEn el corazón de la sierra sonorense, exclusivo de 35 municipios, se resguarda uno de los destilados más intensos y nobles del norte.Elaborado con un agave endémico de la región, el bacanora exige una devoción casi ceremonial: su ciclo completo de maduración y producción toma entre 10 y 12 años.El resultado es una bebida de carácter firme y alta graduación alcohólica —entre 38° y 55°— que honra el tiempo en el desierto.4. Sotol: la expresión silvestre del desierto norteñoProcedente de las zonas áridas de Chihuahua, Durango y Coahuila, el sotol guarda un secreto botánico: no nace de un agave, sino de la planta Dasylirion (conocida localmente como sereque).Tras pasar hasta 25 años bajo el sol extremo para alcanzar su maduración, esta planta da vida a un destilado suave, herbal y sorprendentemente complejo que cambia de matices según su tiempo de reposo.5. Charanda: la herencia cañera de MichoacánEn las tierras fértiles de Michoacán, donde el clima templado abraza los cultivos de caña de azúcar, nace la charanda, un destilado autorizado únicamente en 16 municipios del estado.Su personalidad suave y llena de matices dulces proviene de una mezcla equilibrada de 50% jugo de caña y 50% melaza, reflejando la tradición agrícola de la región.6. Pulque: la bebida sagrada de origen prehispánicoAntes de los alambiques y las barricas, ya existía la "bebida de los dioses". Aunque no cuenta con Denominación de Origen, el pulque ocupa un trono histórico indiscutible.Elaborado a partir de la fermentación natural del aguamiel —la savia extraída del corazón del maguey—, el pulque tuvo un papel central en rituales sagrados y celebraciones mesoamericanas. Hoy sigue vivo en las pulquerías tradicionales como símbolo de barrio, memoria y cultura popular.Más allá de los clásicos: otros tesoros líquidos de MéxicoEl mapa líquido de nuestro país es tan vasto como su geografía. Junto a estos seis pilares conviven expresiones regionales indispensables como el ceremonial pox de Chiapas, la vibrante raicilla de Jalisco, los aromáticos cafés de altura de Veracruz y Chiapas, así como bebidas ancestrales a base de maíz y cacao como el reconfortante atole y el refrescante pozol.Cada una de estas bebidas mexicanas es mucho más que una receta: es una historia líquida que conecta nuestra mesa con siglos de biodiversidad, identidad y respeto por la tierra.