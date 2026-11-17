¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El giro de timón en cuanto al doblaje benefició a "Wildwood: el bosque salvaje", que este fin de semana experimentó un aumento de un 30% en asistencia con relación al pasado.

De acuerdo con datos extraídos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, la cinta animada en stop motion registró 180 mil espectadores (en números redondos) , casi 40 mil más que el anterior periodo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este fin de semana la cinta de Laika Studios ya contaba con una nueva versión de doblaje al español, luego de las críticas levantadas hacia el trabajo de Macarena García, Javier Ibarreche y Natalia Téllez, quienes fueron sustituidos por profesionales del doblaje.El nuevo doblaje entró a cines el pasado jueves y, según la Cámara, se posicionó en el sexto lugar de asistencia, superando a las recién lanzadas "Atrápelo quien pueda", con Jaime Camil y "Petardos y magnolias".Y apenas quedó debajo por 44 mil entradas de "El gato con sombrero", que traía toda la publicidad a la mano.La nueva versión significó un tanque de oxígeno para el filme que ya venía en caída libre: si en su fin de semana de estreno (29 de octubre) contabilizó 169 mil boletos vendidos, para el siguiente y ya con la desaprobación de cinéfilos, bajó a 139 mil.Los inconformes incluso subieron una carta exigiendo a la distribuidora Imagem y a Laika cambiar el doblaje por la nula interpretatividad lograda por quienes doblaron a los personajes de Prue y Brendan (García e Ibarreche) respectivamente.El martes pasado la distribuidora anunció las nuevas voces y en internet hubo usuarios que criticaron la medida al considerar que era poco tiempo para eso (aunque en un día se puede doblar una película sin problema) y amigos de Ibarreche como Alex Montiel, calificaron como una falta de respeto al trabajo original.Al final los personajes principales recayeron en los especialista Danna Alcalá como Prue (en lugar de García); Erick Selim en el papel de "Brendan" (que había hecho Ibarreche) y Erika Edwards como Alexandra (cuya voz era de Téllez).El largometraje sigue a Prue, una adolescente que inicia una desesperada misión de rescate de su pequeño hermano, quien es secuestrado por una parvada de cuervos. En la aventura es acompañado por su amigo Curtis, con el que sabe que si todo sale mal, el bosque sufrirá las consecuencias.La cinta contabiliza 705 mil espectadores en total.