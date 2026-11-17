¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Carlos Rivera está emocionado y agradecido con su primera nominación al Grammy, el cantante mexicano lo celebró con sus seguidores, quienes lo felicitaron, pero entre los muchos elogios hubo uno muy especial, el de su esposa Cynthia Rodríguez.

Carlos Rivera, con "¡Vida México!" forma parte de los nominados a mejor álbum de música mexicana; en la lista también se encuentra "Lo Que Me Falta Por Llorar", de Grupo Frontera; "Aunque Me Duela", de Lupita Infante; "La Madrina", de Mari Nobre, y "Dinastía (Deluxe)", de Peso Pluma y Tito Double P.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Carlos, quien está por someterse a una cirugía de cuerdas vocales, recién ofreció el último concierto antes de la operación, pero las buenas noticias siguen para él y para su familia, familia que está por agrandarse con la llegada de María, la segunda hija de la pareja.-----Cynthia Rodríguez felicita a su amor Carlos RiveraA través de redes sociales, la exconductora de "Venga la Alegría" le dedicó una felicitación muy especial a su esposo Carlos Rivera, quien por primera vez está nominado al Grammy.Cynthia escribió en un estado:"¡Qué emoción! Te lo mereces mi amor, que Dios siga cumpliendo cada uno de tus sueños", se lee, junto a varios emoticones de felicitaciones y amor.La exparticipante de "La Academia" le dedicó un mensaje más amplio en redes a Carlos en el que aplaude la forma en la que su esposo transmite su amor por México a través de la música, y externa su deseo para seguir compartiendo junto sueños cumplidos."¡Mi amor, qué orgullo tan inmenso siento por ti! Sé cuánto soñaste este momento, cuánto has trabajado y todo el corazón que has puesto en cada paso de tu carrera.'¡Vida México!' es mucho más que un álbum. Es tu amor por nuestras raíces, nuestra música y nuestras tradiciones. Un proyecto hecho con el alma que hoy recibe este reconocimiento tan especial. ¡Qué felicidad verte cumplir tus sueños! Te mereces esto y tantas bendiciones más. ¡Larga vida a ti, a tu música y a esa forma tan tuya de llevar a México en el corazón! Que tu voz siga emocionando al mundo y que la vida me regale el privilegio de verte cumplir muchos sueños más. ¡Te amo y te admiro infinitamente!".Después de varios años de discreta relación, Cynthia y Carlos se casaron el 5 de junio de 2022; en agosto de 2023 le dieron la bienvenida a León, su primer hijo, y en las próximas semanas recibirán a María.