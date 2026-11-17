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El dirigente nacional de Somos, Guadalupe Acosta Naranjo, abrió la posibilidad de postular al expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, a una diputación federal en 2027 y llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum a sacar las manos del proceso electoral, al acusarla de utilizar el poder del Estado para atacar a su partido.

Posible candidatura de Lorenzo Córdova en 2027

En conferencia de prensa, reconoció que Córdova, quien forma parte del Consejo Consultivo Ciudadano de Somos, no estaba considerado inicialmente para un cargo de elección popular, pero aseguró que los señalamientos del oficialismo contra el exconsejero electoral han llevado a la dirigencia a reconsiderar esa posibilidad.

"La verdad no lo teníamos contemplado, pero nos están haciendo voltear a verlo como una posibilidad", expresó Acosta Naranjo, quien aclaró que todavía no han definido candidaturas para los comicios del próximo año.

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El dirigente también pidió a Sheinbaum dejar de intervenir en la contienda electoral y promover un acuerdo entre las fuerzas políticas para recuperar la confianza en el INE, en medio de los señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y nombramientos dentro del organismo.

"Que saque las manos de las elecciones", exigieron representantes de Somos, quienes informaron que presentaron una queja ante el INE contra la mandataria y 12 gobernadores de Morena por presuntas violaciones al artículo 134 constitucional.

También solicitó medidas cautelares para impedir que funcionarios públicos utilicen recursos gubernamentales o sus cargos para favorecer o perjudicar a partidos políticos durante el proceso electoral.

Y acusó a Sheinbaum de dedicar varias conferencias matutinas a cuestionar a Somos y sostuvo que el gobierno busca debilitar a esa fuerza política antes de las elecciones de 2027.

"Está usando toda la fuerza del Estado para aplastar a Somos", afirmó.

También pidió a la mandataria facilitar un acuerdo en la Cámara de Diputados para que los nombramientos de las autoridades electorales se realicen por consenso y no únicamente mediante decisiones de la mayoría oficialista.

Planteó reformar la legislación para devolver al Consejo General del INE las facultades de nombramiento que actualmente concentra su presidencia, aunque los cambios entren en vigor después del proceso electoral de 2027.

El dirigente responsabilizó a Morena de la crisis que atraviesa el instituto, al señalar que impulsó la designación de Guadalupe Taddei como presidenta y posteriormente modificó la ley para permitirle nombrar unilateralmente a funcionarios de áreas estratégicas.

Cuestionó que las investigaciones sobre presuntas irregularidades en contrataciones del organismo no hayan avanzado contra los responsables y rechazó que la incorporación de exfuncionarios electorales a Somos implique alguna responsabilidad de su partido.

Además, defendió la participación de Edmundo Jacobo Molina, Marco Antonio Baños y otros exintegrantes del INE, quienes, aseguró, cumplieron los requisitos legales para incorporarse a actividades partidistas.

Detalles sobre contratos y nombramientos en el INE

Por su parte, Jacobo Molina explicó que durante su gestión identificaron tres contratos con empresas relacionadas con las investigaciones actuales, por 40 mil, 60 mil y 450 mil pesos, respectivamente.

Aseguró que esos contratos fueron adjudicados mediante concursos y licitaciones públicas y que los funcionarios de alto nivel no intervenían directamente en la relación con los proveedores.

Los exfuncionarios también respaldaron que los nombramientos recientes dentro del INE se hayan realizado mediante acuerdos entre consejeros, pero advirtieron que esa decisión no debe utilizarse para cerrar las investigaciones sobre el manejo de recursos públicos.

Rechazo a fraude electoral en 2006

En otro tema, Acosta Naranjo reveló que una encuesta de salida contratada por Andrés Manuel López Obrador durante la elección presidencial de 2006 lo colocaba medio punto por debajo de Felipe Calderón y aseguró que el entonces candidato conoció esos resultados antes de denunciar fraude electoral.

Explicó que López Obrador le encargó supervisar una encuesta de la empresa IMO y que le transmitía los resultados cada hora mediante mensajes enviados por BlackBerry.

"El último resultado perdíamos por medio punto", afirmó.

El dirigente sostuvo que la elección de 2006 fue inequitativa por la intervención del entonces presidente Vicente Fox y otros factores de poder, pero rechazó que hubiera una alteración en el conteo de votos.

"Desde mi punto de vista no hubo alteración en el conteo de votos. No existió", declaró.

También acusó a López Obrador de haber solicitado a las empresas encuestadoras modificar la información para anunciar públicamente que había ganado, aunque no presentó pruebas documentales durante la conferencia.

Aseguró que está dispuesto a comparecer ante la comisión que Morena pretende integrar para investigar aquella elección y aportar su testimonio como integrante del equipo de campaña del entonces candidato presidencial.

Aclaró que sus declaraciones sobre 2006 corresponden a una opinión personal y no representan necesariamente la postura de Somos.

Respecto a la selección de candidaturas para 2027, anunció que el partido realizará elecciones primarias mediante votación electrónica por teléfono celular y que más de siete mil personas se han acercado a su portal para conocer los requisitos de participación.

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Explicó que los dirigentes nacionales, estatales y municipales tendrán prohibido postularse, conforme a los estatutos del partido.

Los primeros lugares de las cinco listas de representación proporcional estarán destinados a representantes de causas ciudadanas, mientras que el tercer lugar corresponderá a jóvenes menores de 35 años.

Expuso que Somos busca abrir espacios a personas sin representación política y aseguró que sus candidaturas no serán definidas por acuerdos entre dirigentes, sino mediante la participación de los ciudadanos.

Insistió en que todavía hay tiempo para recuperar la confianza en el INE antes de las elecciones de 2027, siempre que exista voluntad política para construir acuerdos entre las distintas fuerzas partidistas.