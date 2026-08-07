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Celebra Gallardo prohibición del "fracking" en la Huasteca

Consideró que la decisión del gobierno federal permite generar tranquilidad en los habitantes de la zona

Por Rubén Pacheco

Agosto 07, 2026 12:30 p.m.
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Celebra Gallardo prohibición del fracking en la Huasteca
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      Después que la presidenta Claudia Sheinbaum aceptó las recomendaciones de un grupo de expertos para no realizar labores de fracking en diferentes regiones del país, incluida la Huasteca potosina, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona consideró que la decisión permite generar tranquilidad en los habitantes de dicha zona geográfica.

      Refirió que la población de la zona huasteca puede confiar que todo se realizará conforme a las disposiciones en materia de hidrocarburos y con base a las recomendaciones de los especialistas.

      Por ende, sentenció que este tipo de técnica para extraer gas por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) no está considerada por el gobierno federal en San Luis Potosí para la planeación y proyectos de exploración.

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      En entrevista, dijo que un sector de los habitantes huastecos mantenían la oposición a esta explotación de combustible, pero tras conocerse el posicionamiento oficial de la presidenta "hoy deben de estar convencidos que se les cumplió".

      "La verdad que muy agradecidos. Yo creo que fue un tema que se estuvo platicando mucho con la presidenta. En su última visita, incluso lo platicamos: el poder ayudar a la gente de la huasteca que no se sienta dañada, que no sienta que estamos tratando de hacer algo indebido", concluyó.

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