SL capital, primera en robo de carga

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), la capital potosina se ubica como la zona urbana con mayor incidencia de robo de transporte de carga entre octubre de 2025 y septiembre de este año.

San Luis lidera robo de transporte de carga en 2025-2026

La persistencia de este tipo de delitos fue atribuida por agrupaciones empresariales de este ramo a la ausencia de medidas por parte de las autoridades, especialmente, la falta de resultados de la Guardia Nacional.

El reporte de la AMIS sobre la capital del estado expone que en el lapso reportado fueron robadas 316 unidades de carga, muy por encima del segundo lugar, Ecatepec, Estado de México, que registró 198 vehículos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A nivel estado, San Luis ocupa el décimo tercer sitio.

Críticas y acciones de transportistas y autoridades

El robo al autotransporte ha desatado duras críticas de los grupos de transportistas, como la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), la Confederación Nacional de Transportistas de México (Conatram) y de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), que atribuyen la incidencia a la insuficiencia de acciones de gobierno y la abierta falta de operatividad de la Guardia Nacional.

Desde el inicio de año, la representación local de la AMOTAC ha sostenido encuentros con titulares de dependencias de transporte y de seguridad pública de los tres niveles de gobierno para exponer la problemática.

Como resultado de las reuniones, los cuerpos de seguridad rediseñan operativos, las dependencias estatales y federales prometen la baja en la incidencia delictiva y de vez en cuando hay detenciones de personas dedicadas al robo de tractocamiones.