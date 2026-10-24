logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Messi recibe el Princesa de Asturias

Fotogalería

Messi recibe el Princesa de Asturias

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

SL capital, primera en robo de carga

Con 316 asaltos a vehículos asegurados en el último año, el municipio lidera en el país; el gremio critica a autoridades

Por Martín Rodríguez

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
A
SL capital, primera en robo de carga
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), la capital potosina se ubica como la zona urbana con mayor incidencia de robo de transporte de carga entre octubre de 2025 y septiembre de este año.

      San Luis lidera robo de transporte de carga en 2025-2026

      La persistencia de este tipo de delitos fue atribuida por agrupaciones empresariales de este ramo a la ausencia de medidas por parte de las autoridades, especialmente, la falta de resultados de la Guardia Nacional.

      El reporte de la AMIS sobre la capital del estado expone que en el lapso reportado fueron robadas 316 unidades de carga, muy por encima del segundo lugar, Ecatepec, Estado de México, que registró 198 vehículos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      A nivel estado, San Luis ocupa el décimo tercer sitio.

      Críticas y acciones de transportistas y autoridades

      El robo al autotransporte ha desatado duras críticas de los grupos de transportistas, como la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), la Confederación Nacional de Transportistas de México (Conatram) y de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), que atribuyen la incidencia a la insuficiencia de acciones de gobierno y la abierta falta de operatividad de la Guardia Nacional.

      Desde el inicio de año, la representación local de la AMOTAC ha sostenido encuentros con titulares de dependencias de transporte y de seguridad pública de los tres niveles de gobierno para exponer la problemática.

      Como resultado de las reuniones, los cuerpos de seguridad rediseñan operativos, las dependencias estatales y federales prometen la baja en la incidencia delictiva y de vez en cuando hay detenciones de personas dedicadas al robo de tractocamiones.

      LEA TAMBIÉN

      Caen 9 por robo de carga en SLP; aseguran arsenal e inhibidores

      El gabinete federal reportó armas, inhibidores de señal y 297 tarimas con mercancía robada

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Registra SLP casi 30 mil desplazados
      Registra SLP casi 30 mil desplazados

      Registra SLP casi 30 mil desplazados

      SLP

      Samuel Moreno

      Inseguridad, violencia y desastres, las causas

      Cambios en Modalidad 40 afectará a trabajadores
      Cambios en Modalidad 40 afectará a trabajadores

      Cambios en Modalidad 40 afectará a trabajadores

      SLP

      Martín Rodríguez

      Debe analizarse a dónde va a quedar el dinero de las personas: Coparmex

      Pozo de visita se convierte en una "trampa mortal"
      Pozo de visita se convierte en una "trampa mortal"

      Pozo de visita se convierte en una "trampa mortal"

      SLP

      Flor Martínez

      Jubilados reclaman pagos atrasados a gobierno estatal
      Jubilados reclaman pagos atrasados a gobierno estatal

      Jubilados reclaman pagos atrasados a gobierno estatal

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Algunos jubilados llevan hasta cinco años sin cobrar y enfrentan problemas de salud.