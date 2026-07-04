Dos muertos en ataque armado en Juchitán
La agresión ocurrió en el negocio conocido como "El Alacrán"
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La tarde de ayer, dos hombres fueron asesinados y un adolescente fue gravemente herido en un ataque armado al interior de un establecimiento comercial en Juchitán de Zaragoza, municipio de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
La agresión armada ocurrió en el negocio conocido como "El Alacrán", dedicado a la reparación de calzado, y que se encuentra ubicado sobre el circuito José F. Gómez de la Segunda Sección, en las inmediaciones del Mercado 2 de Noviembre.
Los hombres asesinados fueron identificados como Martín A. V., alias "El Chala" de 40 años, mecánico de motocicletas, y Ángel R., de 41 años, alias "El Alacrán", de oficio zapatero.
Mientras que el adolescente, quien ha sido reportado como grave debido a las lesiones de armas de fuego, tiene 16 años y era trabajador del mecánico Martín A. V. El menor fue trasladado a un hospital para su atención médica.
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Según testigos, el ataque armado fue perpetrado por hombres que viajaban a bordo de una motocicleta, ingresaron al establecimiento de reparación de calzado y dispararon contra las personas que se encontraban en el interior.
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Los cuerpos de los dos hombres asesinados fueron recogidos por sus familiares, quienes se los llevaron en una camioneta blanca, en el momento en que peritos de la Fiscalía de Oaxaca iniciaron con las diligencias en la escena del crimen.
En un comunicado, la Fiscalía aseguró que se implementó un despliegue operativo inmediato para detener a los responsables; pero hasta el momento, no se reporta ninguna persona detenida por este hecho.
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