Charla Colonchito corazón

Por Estrella Govea

Septiembre 09, 2025 03:00 a.m.
Charla Colonchito corazón

La charla Colonchito corazón, impartida por Josué David Mejía Mendoza, cronista honorario de San Luis Potosí se impartirá hoy martes 9 de septiembre a las 19:30 horas en la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito.  La actividad estará dedicada al colonche, bebida tradicional de la región elaborada a partir de la fermentación de la tuna cardona, y reunirá información histórica y cultural en torno a esta práctica.

10 AÑOS DEL MARIACHI UNIVERSITARIO UASLP
SLP

Estrella Govea

Ofrecerá un concierto hoy a las 19:00 horas en el Centro Cultural Universitario Bicentenario

Norberto de la Torre presenta “¿Qué saben del amor?”
SLP

Estrella Govea

100 años de la masonería china en San Luis Potosí
SLP

Estrella Govea

Nuevo Consejo Ciudadano de Cultura
SLP

Estrella Govea