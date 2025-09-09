La charla Colonchito corazón, impartida por Josué David Mejía Mendoza, cronista honorario de San Luis Potosí se impartirá hoy martes 9 de septiembre a las 19:30 horas en la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito. La actividad estará dedicada al colonche, bebida tradicional de la región elaborada a partir de la fermentación de la tuna cardona, y reunirá información histórica y cultural en torno a esta práctica.