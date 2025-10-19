La conferencia “¿Por qué los niños no se la pasan a las niñas? Trayectoria heroína de la futbolista Pao Montoya”, fue impartida por el doctor Iván Martínez García como parte del ciclo “Fútbol en tiempo extra: reflexiones desde las Ciencias Sociales rumbo al Mundial 2026” del Archivo Histórico del Estado “Lic. Antonio Rocha”.

La charla exploró la historia de vida de una futbolista potosina cuya trayectoria permite reflexionar sobre las desigualdades de género en el deporte y los procesos de integración en comunidades futboleras locales.

Durante la conferencia, Martínez García presentó fragmentos de su investigación doctoral centrada en Pao Montoya, exjugadora del equipo Cobras Soledad y del Atlético de San Luis, cuya historia se construye en torno a los retos de las mujeres en el ámbito futbolístico. A partir de un trabajo de campo realizado entre 2021 y 2022, el investigador analizó cómo las experiencias de Montoya y su entorno revelan las tensiones y resistencias que enfrentan las jugadoras para abrir espacios en un deporte históricamente dominado por hombres.

El autor explicó que el punto de partida de su estudio surgió de una pregunta real planteada por una jugadora durante un entrenamiento: “¿Por qué los niños no se la pasan a las niñas?”. Esta interrogante se convirtió en el eje de su reflexión sobre las relaciones de género en el deporte y sobre cómo las prácticas futbolísticas reproducen o desafían los estereotipos sociales. A través de la historia de Montoya, la investigación muestra cómo el fútbol puede ser un medio de identidad, pertenencia y construcción comunitaria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La conferencia destacó también el enfoque narrativo del trabajo, en el que Martínez García aborda la vida de Pao Montoya desde una perspectiva heroica, inspirada en la estructura del “camino del héroe” de Joseph Campbell. Bajo este marco, la trayectoria de la futbolista se analiza como una historia de resistencia y superación, donde la cancha se convierte en un espacio de lucha simbólica y colectiva.

Con esta conferencia, el autor propuso mirar el deporte no solo como práctica física, sino como un espacio de análisis cultural y social, donde se revelan dinámicas de género, identidad y comunidad que atraviesan la vida cotidiana.