Concurso de Disfraces del IPBA

Cultura

Por Estrella Govea

Octubre 19, 2025 03:00 a.m.
A
El Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) anunció la realización de su primer Concurso de Disfraces, que tendrá lugar el próximo jueves 30 de octubre a las 19:00 horas en la Galería Antonio Rocha Cordero. La convocatoria está abierta al público en general y al alumnado del instituto, a partir de los cinco años de edad.

El certamen contará con dos categorías: infantil (5 a 12 años) y adolescentes y adultos (13 años en adelante). La temática de este año será “Catrinas históricas”, por lo que las y los participantes deberán representar a personajes de la historia de México, reinterpretados desde la estética del Día de Muertos. 

El registro se realiza directamente en el área de Teatro del IPBA, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas, y cerrará el miércoles 29 de octubre a las 15:00 horas.

De acuerdo con la convocatoria, los disfraces deberán ser elaborados por las propias personas concursantes, con apoyo de padres o tutores en el caso de menores de edad.

El jurado calificará aspectos como materiales utilizados, creatividad, originalidad, maquillaje y desarrollo del personaje, destacando la autenticidad y el trabajo manual. No se permitirán disfraces de Halloween ni vestuarios prefabricados o inspirados en personajes comerciales.

Durante el evento, las y los participantes desfilarán en una pasarela de presentación, donde contarán brevemente la historia del personaje que representan y explicarán el proceso de creación de su disfraz, con un tiempo máximo de dos minutos por intervención. 

A partir de las 17:00 horas se ofrecerá apoyo de maquillaje para quienes lo requieran, y se entregarán gafetes de participación media hora antes del inicio del concurso.

El jurado estará conformado por personalidades del ámbito cultural y artístico. Se otorgará media beca para un taller del IPBA y constancia a los ganadores del primer lugar en cada categoría, así como constancias de participación para todos los inscritos. 

Al término del concurso se llevará a cabo una fiesta de convivencia con música, regalos y sorpresas.

La temática de este año será “Catrinas históricas”.

