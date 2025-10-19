La exposición “Latidos invisibles: conociendo la disautonomía” se encuentra abierta al público durante todo el mes de octubre en la Galería Perimetral del Parque Juan H. Sánchez (Parque de Morales).

La muestra reúne el trabajo de quince artistas potosinas y potosinos que, a través de la ilustración y la fotografía, buscan visibilizar la disautonomía, una condición médica que afecta al sistema nervioso autónomo y altera funciones básicas del cuerpo como la respiración, la presión arterial y la digestión.

El proyecto es resultado de la colaboración entre Aliadas por la Disautonomía y un grupo de creadores locales interesados en vincular el arte con la divulgación social. Entre los participantes se encuentran Adriana Sánchez, Alitzel Medellín, Andrea Alfaro, Clauu Guevara, Marihan Renée González, Martha Ambriz, Regina Vázquez, Rubí Domínguez Torres, Samantha Guevara, Ximena Arandia, Adrián Franco, Christian Salgado, Emilio Gómez, José Chivo y Rubén Carbajal, quienes presentan más de cincuenta piezas distribuidas en los pasillos del parque.

Las obras abordan la enfermedad desde distintas perspectivas visuales: algunas reflejan la fragilidad del cuerpo frente al descontrol fisiológico; otras, la fortaleza y resistencia de quienes conviven con el padecimiento. A través del color, la textura y la composición, las y los artistas buscan representar aquello que suele pasar desapercibido: los síntomas invisibles y la lucha diaria de las personas que viven con disautonomía.

La exposición se enmarca en el mes internacional de concientización sobre la disautonomía, y surge como un esfuerzo colectivo por generar diálogo y empatía social. San Luis Potosí figura entre los estados con más diagnósticos en el país, un contexto que vuelve relevante la difusión y comprensión de esta condición, poco conocida fuera del ámbito médico.

La exhibición se mantiene abierta hasta el 30 de octubre, y puede visitarse en cualquier momento del día. La muestra ofrece un recorrido visual por las distintas formas de interpretar una enfermedad que, aunque silenciosa, tiene un impacto real en la vida de quienes la enfrentan, y demuestra cómo el arte puede convertirse en un medio para visibilizar y comprender realidades compartidas.