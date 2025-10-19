“El andar cinematográfico”, de Genaro Pérez

Genaro Pérez presentará este lunes 20 de octubre a las 19:30 horas la charla “El andar cinematográfico”, en la Casa Museo Manuel José Othón, y forma parte de “Todos los lunes son de Palique”.

El encuentro está dedicado a repasar la trayectoria del cineasta potosino que ha desarrollado su carrera entre México y Estados Unidos.

Pérez, originario de Cerritos, San Luis Potosí, es un creador que ha combinado su trabajo como director, actor y productor, destacando por una filmografía diversa que explora temas como la violencia, las relaciones humanas y los dilemas morales. Tras radicar más de cuatro décadas en Houston, Texas, ha construido una carrera binacional dentro del cine independiente latino en Estados Unidos.

Entre sus trabajos más conocidos se encuentran “Hilo Rojo”, cinta de suspenso que aborda los efectos del destino y las decisiones personales, y “Por ella”. En “Touched”, Pérez experimenta con el cine psicológico, mostrando el deterioro emocional de sus personajes en medio de un entorno hostil. Estas producciones reflejan su interés por narrar historias humanas desde una perspectiva cercana y realista.

Como guionista y autor, ha participado en títulos como Balas y Boleros, The Fight of My Life y The Road to Galveston, donde combina la narrativa del melodrama clásico con elementos del cine fronterizo contemporáneo. Su trabajo se distingue por integrar influencias tanto del cine mexicano como del estadounidense, explorando la identidad, la migración y la memoria cultural de las comunidades latinas.

La charla permitirá conocer de primera mano el proceso creativo del cineasta, así como los retos de producir cine independiente en contextos multiculturales. Con esta actividad, lse busca difundir el trabajo de artistas potosinos que han trascendido fronteras y contribuido a la proyección del cine latinoamericano en el ámbito internacional.