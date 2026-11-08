¿Qué hacer?
La exposición "Miradas de libertad" tendrá una charla el 12 de noviembre
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Preguntas y respuestas
MÚSICA
Concierto Travesía
El Cuarteto Aldebarán presentará el concierto "Travesía" el domingo 8 de noviembre a las 18:00 horas en el Museo Federico Silva. La agrupación, ganadora del programa México en Escena 2024 del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, ofrecerá una presentación con entrada libre.
Concierto Travesía del Cuarteto Aldebarán en Museo Federico Silva
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FOTOGRAFÍA
Miradas de libertad
La exposición "Miradas de libertad", integrada por trabajos del Semillero Creativo de Fotografía y Artes Visuales de Soledad de Graciano Sánchez, tendrá una charla de reflexión el jueves 12 de noviembre a las 18:30 horas en el Centro de Difusión Cultural del IPBA "Raúl Gamboa". Participarán Aída López Castro, docente; Liliana Castro Loredo, promotora de participación, e integrantes del semillero, como parte de las actividades del 31 Festival Fotográfico Fotovisión.
Charla en Festival Fotográfico Fotovisión sobre Miradas de libertad
LITERATURA
Presentación editorial
La historia familiar de Santa María del Río será el tema del libro "El linaje de las Arias de Santa María del Río", escrito por J. Carlos González Cayetano y J. de Jesús Jiménez Flores. La presentación tendrá lugar el lunes 9 de noviembre a las 19:30 horas en la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito. La publicación propone acercarse a la genealogía y los lazos familiares de este municipio potosino.
CHARLA
Recorrido por el Centro Histórico
La calle Agustín de Iturbide será el punto de partida de un recorrido por el patrimonio del Centro Histórico, organizado por la Dirección de Patrimonio Cultural para el viernes 13 de noviembre a las 11:00 horas. La actividad tendrá como punto de reunión la Plaza del Carmen, junto a la fuente, y permitirá conocer aspectos históricos y patrimoniales de esta vialidad.
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