San Wicho Medieval prepara su tercera edición

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El Festival San Wicho Medieval celebrará su tercera edición el 7 y 8 de noviembre en el Hotel Lourdes Campestre, en Santa María del Río, San Luis Potosí, con una programación que reunirá combates medievales, música en vivo, danza, cosplay, artesanías y actividades recreativas para acercar al público a distintas expresiones de la cultura medieval.

Festival San Wicho Medieval tercera edición: programación y actividades

El encuentro tendrá una experiencia temática en un entorno natural, con espacios dedicados a diferentes actividades. Entre ellos se encuentra el área de combate, donde se realizarán torneos de Buhurt; el escenario principal, destinado a espectáculos musicales y presentaciones; además de un mercado de artesanos, tiro con arco, mesas de juegos de rol Dungeons & Dragons y una zona de fogata que tendrá actividades nocturnas.

La programación comenzará el sábado 7 de noviembre a las 12:00 horas con la inauguración y bendición del festival. Durante la jornada se presentarán los Sbandieratori Città di Guanajuato, con danza de banderas; habrá combates medievales de Buhurt, música metal folk con Tygareth, una demostración de danzas árabes a cargo de Velvet, bodas medievales y las presentaciones de El Desafío de Thor, Ex Ventus y Basiliscvs. También se realizará una pasarela de cosplay, mientras que por la noche están programadas las presentaciones de Masky Baronissa y Daedra, seguidas del Funeral Vikingo y una fogata comunal a las 23:30 horas. La jornada continuará durante la madrugada con la Danza de las Brujas y DJ Rayo.

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Participantes y público objetivo del festival

Para el domingo 8 de noviembre, las actividades iniciarán con el torneo de Buhurt 5 contra 5 a las 10:00 horas. El programa incluye las presentaciones de Morimi Hime, Daedra y Masky Baronissa, música neo folk medieval con Basiliscvs y danza gitana con Tribu Orchiquien. Uno de los momentos finales será el concurso de cosplay, previsto para las 17:30 horas, antes de la clausura a las 18:30 horas.

El festival está dirigido a familias, jóvenes, aficionados a la historia medieval, comunidades de cosplay, practicantes de Buhurt y seguidores de la música folk y metal. Con esta tercera edición, los organizadores esperan reunir nuevamente a artistas, combatientes, artesanos y visitantes de distintos puntos de la región, en una propuesta que combina espectáculos, recreación histórica y convivencia.