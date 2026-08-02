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Sé grande

Por cale agundis

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
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      Consiente a tu espíritu: sé grande como hombre. 

      Revive cuando la vida te tumbe. Comparte aunque te quede poco. Cultiva aunque no veas frutos hoy. Acepta lo que no puedes cambiar y pelea por lo que sí. Equivócate, que de eso está hecho el camino.

       Siente sin anestesia: el dolor, la risa, la rabia, el amor.

      Sé amable cuando el mundo no lo sea. Sé romántico aunque te llamen cursi. Sé tonto, sé raro, sé ese que baila sin música. Pierde el equilibrio y ríete en el suelo. Sé agradecido con lo mínimo. Sé combatiente de tus miedos. Sé extravagante, peculiar, singular... sé tú, sin pedir permiso.

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      Consiente a tu cuerpo: camina bajo el sol hasta que te queme la piel. Camina bajo la lluvia hasta que se te lave el alma. Por lo enorme de tus sueños y por la verdad que profesas, sé exorbitante con la persona amada. Ámala sin medida, sin miedo, sin ahorro.

      Camina descalzo, dejando huellas profundas en la arena de la vida. Que sepan que pasaste por aquí. Con los ojos incrédulos observa las estrellas, cuéntalas una a una y róbale nombres al cielo.

      Recorre el jardín. Platica de mil cosas, de nada y de todo, entre las flores, entre el vuelo de las aves, bajo el rocío que te moja los pies, bajo las nubes que se van, bajo la luna que siempre vuelve.

      Rompe el silencio de las voces apagadas con el chasquido de tus besos, con el crujir de tus pasos firmes, con el rechinido de tu abrazo fuerte, con el rumor de tu sonrisa que desarma.

      Sabes que nadie saldrá con vida de aquí. Así que deja de tratarte mal. Hoy. Ya. Dale paz a tu alma. Ten sosiego en el pecho. Procura armonía en tu casa interna. Concíliate contigo mismo, haz las paces con tu reflejo.

      Sé el director de tus sueños, no el extra. Para que la parte que te toque vivir sea virtuosa, digna y consagrada a tu felicidad. Porque te la mereces. Porque sí.

      *D. R © Cale Agundis

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