Con motivo de su próximo enlace matrimonial con Rodrigo Ruiz Gómez, Ruth Martínez Castillo fue agasajada con un elegante y emotivo desayuno de bienvenida ofrecido por la familia de su prometido.

Desayuno de bienvenida para Ruth Martínez Castillo en San Luis

La futura novia, quien lució radiante con un vestido largo en tono rosa pastel de corte asimétrico con moño al hombro, recibió numerosas muestras de cariño y los mejores deseos por parte de sus anfitrionas, familiares y amigas allegadas.

El evento reunió a familiares y amigas en un restaurante de arquitectura colonial

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El encuentro tuvo lugar en un luminoso y sofisticado restaurante de arquitectura colonial y ambiente acogedor, donde las mesas de mármol lucieron un delicado montaje con vajilla estampada en tonos vino y centros de mesa con flores naturales en gamas pastel. Durante la mañana, las invitadas disfrutaron de un exquisito desayuno, jugos frescos, café y una amena convivencia entre charlas, sonrisas y fotografías para el recuerdo, celebrando con entusiasmo la unión de Ruth y Rodrigo.