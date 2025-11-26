Diálogo “Procesos fotográficos que liberan”

La mesa de diálogo “Alias Vitas y los procesos fotográficos que liberan” forma parte del Ciclo Visiones Fotográficas y se realizará hoy miércoles 26 de noviembre, a las 18:00 horas, en la Galería 2 del Centro de Difusión Cultural del Instituto Potosino de Bellas Artes “Raúl Gamboa”.

La actividad se integra al programa cultural por el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y busca revisar cómo la fotografía interviene en la construcción de memorias y relatos vinculados a estas problemáticas.

En este encuentro participan Carla Izaguirre, Mayela López y María Santos, creadoras que han desarrollado proyectos centrados en experiencias y miradas de mujeres. La mesa estará moderada por Ma. Eugenia Martínez, quien conducirá la conversación para dar orden a las intervenciones y articular los distintos enfoques que cada autora aporta desde su práctica fotográfica.

Por otra parte, las participantes revisarán la exposición “Alias Vitas. Mi linaje femenino”, de Lourdes Almeida, y analizarán cómo la artista representa la violencia física, verbal y emocional dentro de su historia familiar. Las fotógrafas compartirán las imágenes que consideran más significativas y explicarán los motivos que las llevaron a detenerse en ciertos gestos, símbolos y decisiones visuales de la muestra.

También se abordará la manera en que la fotografía y otras disciplinas artísticas funcionan como herramientas de denuncia, memoria y acompañamiento frente a la violencia contra las mujeres. Cada autora presentará ejemplos de procesos creativos que han desarrollado en este contexto y explicará qué resultados han obtenido al utilizar estos lenguajes para ordenar experiencias, generar archivos personales y sostener diálogos con otras mujeres.

Esta mesa de diálogo ofrecerá un panorama general sobre el trabajo de las participantes.