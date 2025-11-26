La Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito realizó una jornada dedicada a revisar la Revolución Mexicana desde una perspectiva histórica y comunitaria e incluyó el conversatorio “La Revolución y Pancho Villa” y la presentación del monólogo Aquí está su general, interpretado por la actriz Ángeles Hernández.

Durante el conversatorio, Fernando López abrió un diálogo con el público para revisar la participación de San Luis Potosí en el proceso revolucionario. El moderador explicó que la intención era abordar datos documentados junto con relatos locales y anécdotas que han acompañado la memoria del barrio y de la ciudad. Destacó la importancia del Plan de San Luis en el arranque del movimiento armado y describió los vínculos del estado con Madero, sus rutas de escape y las diferentes versiones sobre la redacción del documento.

En otra parte de la conversación, López expuso material visual sobre Francisco Villa y Emiliano Zapata, apoyado en fotografías históricas atribuidas al archivo Casasola y al potosino Manuel Ramos. Mostró imágenes representativas como la entrada de las tropas villistas a la Ciudad de México y la célebre fotografía de Villa sentado en la silla presidencial. Además, compartió datos sobre la obra fotográfica de Ramos, quien documentó episodios relevantes de la Revolución y otros momentos de la historia nacional.

Más adelante, el moderador invitó al público a aportar comentarios y datos que complementaran la información presentada. El intercambio permitió ampliar la revisión de figuras como Tomás Urbina y acercarse a distintos relatos sobre la vida de Doroteo Arango antes de convertirse en Francisco Villa. La lectura de fragmentos de textos históricos acompañó esta parte de la actividad y dio contexto al desarrollo de los acontecimientos mencionados.

Al finalizar el conversatorio, Ángeles Hernández presentó el monólogo Aquí está su general, centrado en la figura de Villa y en distintas escenas asociadas a su trayectoria.