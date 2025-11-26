“Tarde de café con el artista”, es un encuentro en el Museo Francisco Cossío en el que José Ángel Robles compartirá con el público los procesos, ideas y etapas que dieron forma a su exposición Recuento, actualmente instalada en la Sala Potosina y se realizará este miércoles 26 de noviembre a las 17:00 horas.

La charla permitirá revisar las quince piezas que integran la muestra, obras en mediano y gran formato construidas a partir de la observación del paisaje potosino. Robles explicó que su trabajo surge de recorridos por el desierto, donde registra luces, sombras y estructuras naturales que luego transforma en composiciones que no buscan una copia literal del entorno, sino un acercamiento a sus formas y ritmos.

Otro aspecto relevante de Recuento es el uso de materiales como óleo, aceite de linaza y barnices, elementos que el artista combina para definir contrastes y atmósferas. Los horizontes abiertos, la vegetación y las formaciones rocosas presentes en la exposición remiten a territorios que muchas personas identifican; esta lectura será uno de los puntos centrales de la conversación con las y los asistentes.

La actividad también permitirá conocer la trayectoria de José Ángel Robles, creador nacido en San Luis Potosí en 1954. Su formación incluye estudios en la Academia de San Carlos, el Instituto Potosino de Bellas Artes y talleres en Barcelona y Toulouse. Además, ha dirigido proyectos de gráfica contemporánea y ha desarrollado obra pictórica y de grabado que forma parte de colecciones en México, Estados Unidos y Europa.

La producción de Robles ha integrado exposiciones individuales y colectivas en ciudades como Morelia, Zacatecas, Saltillo, Querétaro, Chicago y Barcelona, así como reconocimientos en bienales nacionales y programas de creación. La “Tarde de café con el artista” busca acercar al público a esta trayectoria y facilitar un diálogo directo sobre la construcción de una obra que mantiene relación constante con el paisaje potosino.

El evento tendrá una cuota de recuperación de $80 e incluirá una bebida de cortesía.