The Mexican Sound Machine estrena videoclip

La banda potosina The Mexican Sound Machine estrenó su primer video musical con la canción “Inocente”, un cover de la orquesta argentina La Delio Valdez, pieza que marca un nuevo paso en su trayectoria y consolida su propuesta de rock fusión con ritmos de cumbia y ska.

La agrupación definió este lanzamiento como “un homenaje desde nuestro corazón a una de las agrupaciones que más admiramos”, y destacó que su versión es una reinterpretación con su sello distintivo: la cumbia extraterrestre, una mezcla “fuera de este planeta” que une cumbia, salsa y rock.

Formada en 2015, la agrupación surgió como un proyecto universitario del área de Música y Tecnología del Centro de las Artes de San Luis Potosí, con el propósito de explorar nuevas combinaciones sonoras entre la tradición popular y los estilos contemporáneos. Desde entonces, se ha consolidado como una de las propuestas más representativas del talento local, al conectar con públicos de distintas generaciones mediante fusiones rítmicas y versiones renovadas de clásicos del repertorio latinoamericano.

Integrada por siete músicos, The Mexican Sound Machine se distingue por su intención de preservar y renovar el folclore mexicano a través de una estética moderna y festiva. Su repertorio incluye versiones de agrupaciones como Ángeles Azules, Panteón Rococó, Celso Piña, Sonora Dinamita y Los Auténticos Decadentes, interpretadas con arreglos propios que invitan al baile y a la celebración colectiva.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El videoclip de “Inocente” refleja el dinamismo y la energía que caracteriza al grupo en sus presentaciones en vivo. Con esta producción audiovisual, la banda busca difundir su sonido característico y el espíritu de la cumbia potosina contemporánea, transmitiendo la alegría y cercanía que han hecho de esta canción una de las favoritas de su público, amigos y familia.

El proyecto forma parte del Catálogo de Artistas Potosinos (CAPO), que difunde el talento local en distintos formatos y escenarios. Con este estreno, The Mexican Sound Machine continua explorando su identidad artística y la creación musical independiente desde San Luis Potosí.