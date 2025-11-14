Del 16 al 22 de noviembre, San Luis Potosí llevará a cabo una Jornada de Homenaje a Oralia Domínguez, en el marco del centenario del natalicio de la reconocida mezzosoprano potosina.

El programa abrirá el domingo 16 de noviembre a las 18:00 horas con el concierto “Ópera en las calles”, a cargo del Ensamble Philarmonía, en el Jardín de Tequisquiapan.

La conmemoración incluirá una serie de actividades culturales, académicas y artísticas dedicadas a celebrar la vida y legado de una de las voces más importantes en la historia de la ópera mexicana.

Durante esta semana se desarrollarán conciertos, conferencias, talleres y actividades infantiles, con la participación de artistas y especialistas en el arte lírico. Entre los eventos destaca el concierto homenaje del Coro Polifónico Infantil Oralia Domínguez, agrupación fundada en honor a la cantante y dirigida actualmente por Vanessa Asenjo, que presentará un repertorio coral de gran exigencia técnica.

Además, se impartirá una masterclass para cantantes y una conferencia-recital titulada “Conoce a Oralia Domínguez: Vida artística de la gran mezzosoprano potosina”, a cargo de Asenjo y con la interpretación de la mezzosoprano Fabiola Hentschel, ganadora del Concurso Carlo Morelli. Esta charla se realizará el miércoles 19 de noviembre a las 19:30 horas en el Centro Cultural Palacio Municipal.

Sobre su participación, la cantante Malena Cruz explicó que el coro interpretará un programa coral “muy majestuoso”, preparado con dedicación y bajo la dirección de Asenjo. Señaló también que este concierto será homenaje al maestro José Miramonte Zapata, quien fundó el coro en su momento, y destacó la relevancia de esta jornada como un espacio para reconocer el talento potosino y acercar a nuevos públicos al arte lírico.

El homenaje incluirá además actividades para públicos diversos, entre ellas una ludoteca infantil centrada en el canto y la voz, así como presentaciones de mezzosopranos y tenores reconocidos a nivel nacional.

Oralia Domínguez inició su carrera en el Conservatorio Nacional de Música y debutó en el Palacio de Bellas Artes en 1945. Su talento la llevó a presentarse en recintos como La Scala de Milán, la Royal Opera House de Londres y el Teatro Colón de Buenos Aires, convirtiéndose en una de las voces mexicanas más reconocidas internacionalmente.

