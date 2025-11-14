Sonia Félix Cherit presenta “Urban”

La exposición Urban, de la artista zacatecana Sonia Félix Cherit, se inaugurará hoy viernes 14 de noviembre a las 20:00 horas en el Museo Federico Silva de Escultura Contemporánea.

Una muestra que reúne la más reciente producción de Félix Cherit centrada en el entorno citadino. Las obras, compuestas por mosaicos y esculturas en materiales naturales, revelan una reflexión visual sobre las estructuras, texturas y paisajes de la vida urbana contemporánea.

La exposición está integrada por piezas que trasladan al bastidor y al pedestal el lenguaje que Félix Cherit ha desarrollado a lo largo de su trayectoria como muralista. Urban parte de la observación arquitectónica y del interés de la artista por la materia: piedra, madera, cristal y pigmentos minerales que configuran composiciones abstractas con una carga simbólica ligada a la ciudad, sus contrastes y sus habitantes.

Reconocida como la primera mujer muralista de Zacatecas, Sonia Félix Cherit ha forjado una carrera de más de cuatro décadas en México, Alemania e Italia. Su obra combina el dominio técnico del mosaico romano y bizantino con una perspectiva crítica hacia los contextos sociales y de género. Ha realizado más de cien exposiciones en México y el extranjero, además de 14 murales públicos y privados que han destacado por su valor estético y su contenido humanista.

En Urban, la artista aborda el paisaje urbano desde la abstracción. A través de mosaicos elaborados con mármol, basalto y otros materiales naturales, la autora recrea edificaciones, calles y templos como estructuras simbólicas. Cada pieza es resultado de un proceso artesanal riguroso: la artista talla, ensambla y dispone manualmente cada tesela, otorgando a las obras relieves y contrastes que evocan la tridimensionalidad del espacio arquitectónico.

Con esta exposición, Sonia Félix Cherit continúa su exploración del mosaico contemporáneo y su relación con la ciudad como fuente de inspiración y testimonio cultural. Urban representa una síntesis de su experiencia técnica y su mirada social, al integrar los lenguajes del muralismo, la escultura y la abstracción en un conjunto que dialoga con la memoria y la materialidad del entorno urbano.