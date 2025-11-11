“El grabado tradicional”, en el MUNI

La charla “El grabado tradicional: Técnicas básicas y herramientas”, impartida por Salvador Castro de la Rosa, se llevará a cabo este martes 11 de noviembre a las 17:00 horas en la Galería 3 del Museo Universitario (MUNI) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

La conversación abordará los procesos fundamentales del grabado, sus herramientas y materiales, a partir de la experiencia del artista, quien ha dedicado más de cuatro décadas a esta disciplina.

Salvador Castro de la Rosa, originario de San Luis Potosí, es un pintor y grabador cuya obra se caracteriza por la precisión técnica y el sentido ritual del acto creativo. Formado en diseño gráfico, ha desarrollado una trayectoria centrada en la experimentación con materiales como madera, metal y óleo, explorando las posibilidades visuales del trazo y la textura. Su enfoque artesanal busca preservar el valor manual del grabado frente a los procesos digitales, destacando la disciplina y constancia como principios de su trabajo.

El artista ha realizado cerca de 20 exposiciones individuales, entre ellas en la Casa de la Cultura de Monterrey, la Galería Germán Gedovius, el Museo Francisco Cossío y el Museo Francisco Goitia. También ha participado en más de 25 muestras colectivas en México, Puerto Rico y Estados Unidos, y su obra forma parte de acervos institucionales y colecciones privadas. En San Luis Potosí, el MUNI resguarda alrededor de cien de sus grabados donados por el propio autor.

Durante la charla, Castro de la Rosa explicará las técnicas básicas del grabado tradicional y el uso de las herramientas que permiten crear relieves, incisiones y contrastes tonales en distintas superficies. Además, compartirá aspectos de su proceso de trabajo, donde la observación y el manejo de los materiales se convierten en un ejercicio de equilibrio entre control y espontaneidad.

El encuentro es orientado a la difusión de los oficios artísticos y las prácticas visuales contemporáneas. Con esta sesión, el público podrá conocer de manera directa la perspectiva de un artista que ha contribuido de manera significativa al desarrollo del grabado en San Luis Potosí y a su permanencia dentro del panorama nacional.