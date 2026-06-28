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Cultura

Exposición Origen, de Rosario Guillermo

Por Estrella Govea

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Exposición Origen, de Rosario Guillermo
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      La artista yucateca Rosario Guillermo presenta  su exposición Origen en el Centro Cultural Universitario Caja Real, una muestra integrada por más de 30 piezas que combinan cerámica, pintura, dibujo y collage para explorar la relación entre el ser humano y la naturaleza.

      La exposición propone un recorrido por composiciones llenas de color y referencias al mundo natural, resultado de más de cuatro décadas de trabajo artístico de Guillermo, quien ha encontrado en los fenómenos naturales y en los elementos vegetales la principal fuente de inspiración para su producción creativa.

      Durante la inauguración, la artista destacó que su obra nace de la profunda conexión que todas las personas mantienen con la naturaleza. "Todos estamos vinculados con la naturaleza y, en mi caso, me apasionan no solamente los elementos vegetales, sino todos los fenómenos naturales. Mi obra gira alrededor de estos momentos", expresó. Asimismo, subrayó la importancia del barro y la cerámica como materiales esenciales de su trabajo, al considerarlos parte de la herencia cultural mexicana. "Somos originalmente los mexicanos escultores con barro y es una tradición que he mantenido, defendido, enseñado y promovido. Tenemos que recuperar nuestra identidad originaria", afirmó.

      La muestra Origen permanecerá abierta al público hasta el 2 de septiembre de 2026 en Caja Real, con entrada libre, de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y los domingos de 10:00 a 14:00 horas.

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