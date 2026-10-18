Xantolo llega con danza y tradición
La capital potosina recibirá actividades dedicadas a Xantolo, con recorridos, danzas, desfiles y representaciones de las tradiciones de la Huasteca.
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El viernes 23, a las 17:00 horas, las actividades dedicadas a Xantolo iniciarán frente al Museo Federico Silva, con el onceavo recorrido de la Alegoría de Día de Muertos. A las 19:30 horas habrá una función con compañías dancísticas del IPBA e invitadas en el Teatro del Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa.
Museo Federico Silva y recorrido de Xantolo
El sábado 24, a las 12:00 horas, el Museo del Ferrocarril Jesús García Corona ofrecerá la charla El Xantolo: Ritualidad y Organización Social, con Pablo Uriel Mancilla Reyna. A las 18:00 horas, la Casa de Cultura del Barrio de San Sebastián recibirá el desfile de la comparsa monumental.
Charla y desfile en Casa de Cultura San Sebastián
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El domingo 25, Xantolito, obra didáctica sobre la cultura huasteca y los preparativos del Día de Muertos, tendrá funciones a las 13:00 y 17:00 horas, en la Casa Museo Mariano Jiménez.
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