Genaro Pérez en el “Lunes de Palique”

El cineasta potosino Genaro Pérez participó en los Lunes de Palique de la Casa Museo Manuel José Othón, con la charla titulada El andar cinematográfico de Genaro Pérez: Cineasta potosino.

Durante el encuentro, el realizador originario de Cerritos compartió su trayectoria en la industria fílmica, su experiencia como migrante y los procesos que lo llevaron a consolidar una carrera independiente en el cine.

Pérez relató que su interés por la imagen comenzó en su adolescencia, con la fotografía como primera vocación. Su formación en escuelas de Chicago y su posterior acercamiento a la cinematografía marcaron el inicio de una búsqueda estética influenciada por directores como Giuseppe Tornatore y Majid Majidi, cuyas películas lo inspiraron a contar historias con sensibilidad y realismo visual. “El cine es fotografía en movimiento”, mencionó al recordar los inicios de su pasión por el séptimo arte.

En su paso por Estados Unidos, Pérez trabajó como extra y actor en producciones comerciales y cinematográficas, experiencia que le permitió conocer de cerca los procesos técnicos y narrativos del cine. Más tarde, decidió dedicarse a la realización, con el propósito de filmar historias propias que reflejaran los paisajes y las emociones de México. Su primer cortometraje, Por Ella, fue filmado con recursos propios y obtuvo reconocimientos en festivales de Nueva York, Austin y Los Ángeles.

El director habló también de Hilo Rojo, su más reciente largometraje, inspirado en las cartas que intercambió con su esposa durante su juventud. La historia aborda el amor, la migración y la nostalgia por los pueblos mexicanos. Filmada en localidades del Altiplano potosino, la cinta alcanzó medio millón de reproducciones tras su estreno en plataformas digitales, luego de su paso por festivales internacionales.

Durante el diálogo, el público y los comentaristas destacaron la calidad visual y narrativa del filme, así como su capacidad para retratar la identidad y los afectos desde una mirada cercana a la realidad potosina.

Pérez, quien actualmente reside en Cerritos, expresó su deseo de continuar filmando en San Luis Potosí y de contribuir al desarrollo del cine local con producciones que reflejen la vida, los paisajes y las historias de su tierra.