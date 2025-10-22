PRESENTAN LIBRO “ENTRE DIFUNTOS Y DISFRAZADOS”

El libro Entre difuntos y disfrazados. Catálogo digital de las máscaras del Xantolo de Chapulhuacanito, una investigación de Pablo Uriel Mancilla Reyna, se presentará este miércoles 22 de octubre a las 18:00 horas en el Museo Nacional de la Máscara con la participación de Hugo Cotonieto Santeliz, David Eduardo Vázquez Salguero y Diana Blanco Robledo. También se realizará la donación de máscaras tradicionales de esta comunidad huasteca.

El libro reúne una documentación sobre la tradición mascarera de Chapulhuacanito, localidad del municipio de Tamazunchale, donde el Xantolo se vive como una de las expresiones más representativas de la Huasteca Potosina.

En esta celebración, las máscaras adquieren un papel central al simbolizar el vínculo entre los vivos y los difuntos.

Los grupos de disfrazados recorren las calles de la comunidad mostrando personajes que mezclan lo ritual con lo festivo, conformando una práctica que se transmite entre generaciones y que conserva elementos únicos de la identidad local.

El texto de Mancilla Reyna ofrece una lectura etnográfica de esta tradición y de los procesos de creación, resguardo y uso de las máscaras, entendidas como objetos de memoria y comunicación con los ancestros. En sus apartados, el autor explica cómo los barrios principales de Chapulhuacanito —San José y La Cruz— mantienen la producción y resguardo de estas piezas, consideradas por los habitantes como parte de su herencia cultural. Algunas de ellas superan el siglo de antigüedad y son reconocidas por su diversidad de estilos y materiales.

El catálogo digital incluye descripciones visuales y testimoniales que documentan los rituales, danzas y recorridos del Xantolo, donde las máscaras cobran vida a través de los disfrazados. Estas figuras no solo representan personajes simbólicos, sino que también funcionan como mediadores entre los mundos espiritual y terrenal.

La publicación destaca además los espacios rituales de la comunidad, como la plaza central, la antigua galera y la “poza de los hombres”, lugares donde se desarrollan las actividades festivas y los encuentros con los ancestros.

Con esta obra, Mancilla Reyna y su equipo aportan un registro contemporáneo sobre una tradición viva que define la identidad del sur de la Huasteca Potosina.

Además se busca preservar el conocimiento sobre el Xantolo de Chapulhuacanito y ofrecer una mirada integral sobre el valor cultural de sus máscaras, su relación con la comunidad y el territorio, y su papel dentro de una de las festividades más emblemáticas de México.