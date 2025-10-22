logo pulso
Cultura

Exposiciones Aprender a mirar y Corpobiontismo

Por Estrella Govea

Octubre 22, 2025 03:00 a.m.
El Centro de las Artes de San Luis Potosí realizará un recorrido guiado por las exposiciones Aprender a mirar y Corpobiontismo hoy miércoles 22 de octubre a las 12:30 horas. Las muestras se encuentran en el Museo de Sitio y la Caja Blanca, propuestas visuales que exploran la relación entre la mirada, el cuerpo y la creación artística.

Aprender a mirar reúne las obras de los participantes del Taller Ambulante de Fotografía, proyecto impulsado por Grupo México e inaugurado en el marco de Fotovisión 2025. La muestra propone una reflexión sobre la observación como acto creativo, donde cada imagen captura una manera distinta de percibir el entorno y traducirlo en lenguaje visual. Las fotografías exhibidas surgen del trabajo colectivo y evidencian la pluralidad de miradas que componen la experiencia contemporánea.

Por otro lado, Corpobiontismo, de la artista visual Lizette Abraham, explora la relación entre cuerpo, materia y entorno a través de textiles y biotextiles que adquieren una dimensión simbiótica. La artista plantea una investigación visual en la que el tejido se convierte en una extensión del cuerpo y la fotografía se utiliza como medio para repensar la conexión entre la imagen, el gesto y la identidad. La exposición combina fotografía, instalación y performance, invitando a reconsiderar el cuerpo como un territorio donde confluyen procesos biológicos y culturales. Las piezas de Abraham abren un diálogo entre arte y naturaleza, mostrando cómo los materiales orgánicos pueden intervenir los lenguajes visuales contemporáneos.

El recorrido busca acercar al público a los procesos conceptuales y técnicos detrás de ambas exposiciones, buscando promover la comprensión de las distintas formas en que la imagen puede articular pensamiento, emoción y materia dentro del arte actual.

