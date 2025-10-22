Dentro del Programa Otaku Potosino se presentaron las actividades de su tercera edición, que incluyen el Tercer Concurso de Cosplay Literario. La convocatoria está dirigida a niñas, niños y jóvenes interesados en combinar la caracterización de personajes con la escritura de relatos, fábulas o poemas. El concurso se realizará el sábado 8 de noviembre a las 17:00 horas en la explanada del Museo Nacional de la Máscara.

La dinámica del certamen busca vincular el arte del cosplay con la literatura. Cada participante deberá presentar un texto original relacionado con el personaje que interprete. Además, enviará el título del anime, manga, película o videojuego del que proviene el personaje, así como la pista musical que acompañará su presentación. El registro estará abierto hasta el 31 de octubre y se podrá realizar a través del formulario disponible en línea o al correo otakupotosino@gmail.com.

El concurso se divide en tres categorías: Semiprofesionales en performance, con una actuación de hasta dos minutos y medio; Principiantes en pasarela, con una presentación breve; y Categoría infantil, dirigida a menores de 6 a 12 años.

En esta última se calificará la creatividad, el diseño del vestuario y la interpretación. Los premios para los tres primeros lugares van desde $2,000 hasta $6,000 pesos, dependiendo de la categoría, además de reconocimientos y pases para el concierto sinfónico.

La premiación se llevará a cabo durante el intermedio del Concierto Sinfónico de Animé, Segunda Edición, que se celebrará el mismo día a las 20:00 horas en el Teatro de la Paz.

El programa musical contará con la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, dirigida por Julio de Santiago Castillo, e incluirá temas emblemáticos de series como Sailor Moon, Saint Seiya, Pokémon y Demon Slayer.

