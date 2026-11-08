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Entre disfraces y sustos

Brujas, dinosaurios y personajes de fantasía llenaron de color la celebración de Halloween y Día de Muertos.

Por Redacción PULSO

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Galeria

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El espíritu de Halloween y Día de Muertos tomó el Jardín Central del Club Deportivo Potosino, donde niñas, niños y familias se reunieron para disfrutar de una tarde de disfraces, creatividad y diversión.

Personajes y disfraces destacados

Brujas, dinosaurios y personajes de Disney, como Woody y Maléfica, formaron parte de la variedad de caracterizaciones que llenaron de color el encuentro. Entre las sorpresas también apareció Pennywise, que deambuló por las instalaciones para añadir un toque de terror a la celebración.

Ambiente festivo y originalidad

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Los sombreros locos y las ocurrencias de los participantes complementaron el ambiente festivo, en una jornada donde la imaginación fue protagonista y cada disfraz aportó una dosis de originalidad.

Unión de tradiciones en San Luis Potosí

Entre risas, fotografías y momentos para compartir, las familias disfrutaron de esta celebración que reunió dos tradiciones en una misma tarde: el misterio de Halloween y el colorido de Día de Muertos.

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