Una noche de magia y misterio
Disfraces, personajes y tradición dieron vida a la celebración de Halloween y Día de Muertos
Galeria
El misterio y la fantasía se apoderaron del Club Campestre durante su celebración de Halloween y Día de Muertos, una tarde en la que niños y adultos disfrutaron de originales caracterizaciones, decoraciones y un ambiente festivo.
Celebración en Club Campestre reunió a familias en Halloween
Entre los disfraces destacaron estudiantes de Hogwarts, personajes de videojuegos como Poppy Playtime y figuras animadas como Woody y Buzz Lightyear, además de máscaras y otras propuestas que dieron variedad a la celebración.
La celebración en Club Campestre combinó tradiciones y creatividad
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Entre colores, imaginación y tradición, los asistentes compartieron una velada llena de diversión.
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