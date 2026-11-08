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Una noche de magia y misterio

Disfraces, personajes y tradición dieron vida a la celebración de Halloween y Día de Muertos

Por Redacción PULSO

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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El misterio y la fantasía se apoderaron del Club Campestre durante su celebración de Halloween y Día de Muertos, una tarde en la que niños y adultos disfrutaron de originales caracterizaciones, decoraciones y un ambiente festivo.

Celebración en Club Campestre reunió a familias en Halloween

Entre los disfraces destacaron estudiantes de Hogwarts, personajes de videojuegos como Poppy Playtime y figuras animadas como Woody y Buzz Lightyear, además de máscaras y otras propuestas que dieron variedad a la celebración.

La celebración en Club Campestre combinó tradiciones y creatividad

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Entre colores, imaginación y tradición, los asistentes compartieron una velada llena de diversión.

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