HOY A ESCENA “10 BOLILLOS PARA EL FIN DEL MUNDO”

El Colectivo Trescia presentará este domingo 19 de octubre a las 12:00 horas la puesta en escena “10 bolillos para el fin del mundo” en el Museo Francisco Cossío.

La obra sitúa a dos hermanos en un contexto apocalíptico donde la humanidad parece haberse extinguido. A través de diálogos cargados de humor, nostalgia y ternura, ambos personajes enfrentan el miedo, la pérdida y la incertidumbre, aferrándose a la esperanza que aún habita en los pequeños gestos cotidianos. Los personajes dialogan, se confrontan y evocan recuerdos familiares, descubriendo que la tragedia puede ser también una forma de reencuentro.

“10 bolillos para el fin del mundo” es obra original de Colectivo Trescia, que utiliza una narrativa simbólica para explorar temas como la resiliencia, el vínculo familiar y la búsqueda de sentido en medio del caos. La sencillez de su premisa contrasta con la fuerza emotiva de su interpretación, logrando que el público se identifique con la fragilidad y la humanidad de sus protagonistas.

El montaje combina recursos escénicos minimalistas con una actuación cercana, donde el cuerpo y la palabra son los principales vehículos expresivos. El Colectivo Trescia apuesta por un teatro íntimo y directo que conecta con la experiencia cotidiana y pone en primer plano las emociones compartidas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La propuesta teatral se apoya en un lenguaje escénico sobrio pero expresivo, donde la actuación y el ritmo del diálogo son el centro de la puesta. El tono de la obra oscila entre la melancolía y el humor, lo que permite al espectador transitar por distintas emociones sin caer en lo trágico.