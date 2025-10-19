logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

HOY A ESCENA “10 BOLILLOS PARA EL FIN DEL MUNDO”

La obra, original de Colectivo Trescia, utiliza una narrativa simbólica para explorar temas como la resiliencia

Por Estrella Govea

Octubre 19, 2025 03:00 a.m.
A
HOY A ESCENA “10 BOLILLOS PARA EL FIN DEL MUNDO”

El Colectivo Trescia presentará este domingo 19 de octubre a las 12:00 horas la puesta en escena “10 bolillos para el fin del mundo” en el  Museo Francisco Cossío.

La obra sitúa a dos hermanos en un contexto apocalíptico donde la humanidad parece haberse extinguido. A través de diálogos cargados de humor, nostalgia y ternura, ambos personajes enfrentan el miedo, la pérdida y la incertidumbre, aferrándose a la esperanza que aún habita en los pequeños gestos cotidianos. Los personajes dialogan, se confrontan y evocan recuerdos familiares, descubriendo que la tragedia puede ser también una forma de reencuentro. 

“10 bolillos para el fin del mundo” es obra original de Colectivo Trescia, que utiliza una narrativa simbólica para explorar temas como la resiliencia, el vínculo familiar y la búsqueda de sentido en medio del caos. La sencillez de su premisa contrasta con la fuerza emotiva de su interpretación, logrando que el público se identifique con la fragilidad y la humanidad de sus protagonistas.

El montaje combina recursos escénicos minimalistas con una actuación cercana, donde el cuerpo y la palabra son los principales vehículos expresivos. El Colectivo Trescia apuesta por un teatro íntimo y directo que conecta con la experiencia cotidiana y pone en primer plano las emociones compartidas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La propuesta teatral se apoya en un lenguaje escénico sobrio pero expresivo, donde la actuación y el ritmo del diálogo son el centro de la puesta. El tono de la obra oscila entre la melancolía y el humor, lo que permite al espectador transitar por distintas emociones sin caer en lo trágico.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Concurso de Disfraces del IPBA
Concurso de Disfraces del IPBA

Concurso de Disfraces del IPBA

SLP

Estrella Govea

“El andar cinematográfico”, de Genaro Pérez
“El andar cinematográfico”, de Genaro Pérez

“El andar cinematográfico”, de Genaro Pérez

SLP

Estrella Govea

Ciclo “Fútbol en tiempo extra”
Ciclo “Fútbol en tiempo extra”

Ciclo “Fútbol en tiempo extra”

SLP

Estrella Govea

Exposición “Latidos invisibles”
Exposición “Latidos invisibles”

Exposición “Latidos invisibles”

SLP

Estrella Govea