La magia de la vida

Por cale agundis

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
La magia de la vida

Amigos la magia de la vida no es el dinero, ni los viajes, ni las relaciones. La magia de la vida es algo más, mucho más que eso. Es el truco, la trampa, la estrategia que tenemos para enfrentar las cosas. Es el procedimiento ingenioso, la habilidad para conseguir algo, incluso la felicidad, la paz mental y todo lo que se dice tan fácil y que se es tan complicado de sentir o de conseguir. Conocí a alguien en este mismo globo terráqueo que me dijo: Yo no soy feliz... Pero todos los días me hago a la idea de que sí soy y al final del día, me lo creo. !Oh! Que buen truco, le dije. Así es, concluyó, solamente repite cuántas veces sea necesario lo que desees y si el universo no te lo da, tu inconsciente lo hará. Lo único que te puede ayudar a hundirte más, es una mente cerrada, y las pocas ganas de cambiar tu chip. Se llama actitud. La artimaña que se crea para conseguir algo suele ser muy divertido, el saber usar el ingenio para obtener cosas, la imaginación para crearlas, la astucia para realizarlas. El arte de manejar y dirigir asuntos, la táctica que se va teniendo para enfrentar los problemas o los placeres, al estilo Garrid: riendo mientras se llora… haciéndole verónicas a la vida girando el cuerpo con estilo, con lentitud y elegancia mientras se llevan los problemas, cual toro, metido en el capote de la artimaña, de la picardía, de la sagacidad. Dando el espectáculo más honorable que podamos. Decía por ahí Leonardo da Vinci que, si fijas tu rumbo a una estrella, podrás navegar a través de cualquier tormenta. Y si crees en la pasión, el propósito y la magia, entonces cariño: espera milagros.

