León XIV recibirá a estrellas del cine en el Vaticano

CIUDAD DEL VATICANO- El papa León XIV recibirá el día de hoy en el Vaticano a numerosas estrellas del cine como Cate Blanchett, Monica Bellucci o Viggo Mortensen, y pondrá así el broche a una semana de “celebridades” en la que, además, ha confesado por primera vez algunos de sus gustos más cinéfilos y musicales.

La audiencia tendrá lugar a las 11.00 horas (10.00 GMT) de este sábado en la monumental Sala Clementina del Palacio Apostólico y ha sido organizada en pleno Jubileo para "explorar las opciones que la creatividad artística ofrece a la Iglesia para promover los valores humanos", según el Dicasterio para la Cultura y la Educación.

Tras la cita con representantes de las artes figurativas de junio de 2023 y de los humoristas en 2024, ahora es el turno de tender la mano al cine y, por eso, el Vaticano extenderá una insólita alfombra roja a una larga lista de celebridades italianas y de Hollywood.

Por la Santa Sede pasarán actrices como Cate Blanchett o Monica Bellucci, actores como Viggo Mortensen o cineastas de la talla de Emir Kusturica, George Miller, Spike Lee, Gaspar Noé, Gus van Sant, el español Albert Serra o la argentina Laura Citarella.

También estará el francés Bertrand Bonello, que prepara una cinta sobre un santo interpretado por Mark Ruffalo, así como el danés Nicolas Winding Refn o el estadounidense Abel Ferrara, entre otros.

La idea de hacer desfilar por el epicentro de la iglesia católica a este plantel de estrellas internacionales ha sido del mismo papa, conocido aficionado del Séptimo Arte desde su juventud en Chicago.

León XIV reveló en un vídeo sus películas preferidas,. La primera es ‘It’s a wonderful life’ (‘¡Qué bello es vivir!’,1946), un cuento de navidad de Frank Capra en el que un ángel desciende a la Tierra para alentar a James Stewart, un frustrado hombre de negocios.