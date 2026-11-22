Rodeada de su familia y de sus amigas de toda la vida, Martha Elena García de Villalba celebró su cumpleaños número 65 con una elegante comida en la que los buenos deseos, las felicitaciones y las muestras de afecto marcaron el encuentro.

Detalles de la celebración y asistentes

Para esta ocasión, la festejada lució un vestido largo de estampado floral en tonos café y crema; a su lado estuvieron su esposo, Ricky Villalba; sus hijos, Ricardo y Maritza; su yerno, Claudio Valle, y sus nietos, Valentina y Claudio, quienes compartieron con ella esta fecha especial, donde además familiares y amistades cercanas se sumaron a la celebración para acompañarla y conservar el recuerdo de la tarde.

La reunión transcurrió entre música, conversaciones y un banquete preparado para la ocasión. Como parte de la ambientación, destacó un collage fotográfico con imágenes de distintas etapas de la vida de Martha Elena, mientras los invitados disfrutaban del encuentro y se acercaban a felicitarla; la festejada recibió obsequios y numerosas muestras de cariño en una tarde dedicada a celebrar su historia y los vínculos que la acompañan.

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