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En 1978, la artista mexicana Mónica Mayer invitó a 800 mujeres a completar una frase: «Como mujer, lo que más me disgusta de la ciudad es...». Las respuestas, escritas en pequeños papeles rosas y sujetas con pinzas a una estructura semejante a un tendedero doméstico, dieron forma a una de las obras más representativas del arte feminista en México: El Tendedero.

Presentada por primera vez en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, la pieza surgió de una experiencia cotidiana: el malestar de transitar por una ciudad en la que las mujeres enfrentaban distintas formas de hostigamiento. Mayer encontró en el arte conceptual una posibilidad para convertir esas vivencias individuales en una conversación colectiva; no buscaba señalar públicamente a personas específicas, sino hacer visibles experiencias que, aunque compartidas por muchas mujeres, permanecían dispersas y pocas veces encontraban un espacio para expresarse.

La sencillez del dispositivo era parte de su fuerza, los papeles rosas evocaban una práctica doméstica tradicionalmente asociada con las mujeres, pero, al ocupar el espacio del museo, transformaban un objeto cotidiano en una intervención pública; cada respuesta sumaba una experiencia y, en conjunto, los testimonios permitían reconocer que aquello que podía parecer un incidente aislado formaba parte de una problemática más amplia.

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Con el paso del tiempo, El Tendedero trascendió su contexto artístico, la propia Mayer ha reactivado la obra en distintas ocasiones y ha reconocido sus posibilidades como herramienta pedagógica y de activismo; sin embargo, su expansión también ocurrió a través de apropiaciones realizadas por otras mujeres y colectivas, que retomaron el formato para abordar las violencias presentes en sus propios entornos.

Del museo a las universidades

La transformación del tendedero en un mecanismo de denuncia no ocurrió de manera aislada; durante la segunda mitad de la década de 2010, distintas movilizaciones feministas y campañas digitales contribuyeron a colocar el acoso y la violencia sexual en el centro de la conversación pública.

Uno de esos procesos fue el movimiento Me Too, impulsado desde 2006 por la activista estadounidense Tarana Burke para acompañar a sobrevivientes de violencia sexual, especialmente a jóvenes afrodescendientes y de comunidades marginadas. En octubre de 2017, el movimiento adquirió alcance internacional después de que la actriz Alyssa Milano difundiera una invitación a compartir experiencias de acoso y agresión sexual mediante la etiqueta #MeToo; y aunque con frecuencia se atribuye a Milano su creación, fue Burke quien había desarrollado la iniciativa más de una década antes.

En México, el formato del tendedero comenzó a multiplicarse en escuelas y universidades como una forma de exponer situaciones de acoso y hostigamiento que, de acuerdo con las estudiantes, no habían recibido atención suficiente por parte de las autoridades. En octubre de 2018, por ejemplo, integrantes de la Colectiva Violetas instalaron un Tendedero del Acoso en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM; en los mensajes, algunas alumnas señalaron conductas atribuidas a profesores, compañeros y personal de la institución.

La acción mostró una nueva dimensión de la propuesta de Mayer: el tendedero ya no sólo reunía percepciones sobre la experiencia de las mujeres en la ciudad, sino que se convertía en un espacio para nombrar violencias dentro de comunidades concretas; las hojas colgadas permitían hacer visibles testimonios que, hasta entonces, muchas estudiantes habían mantenido en privado.

Esta apropiación también modificó el sentido de la intervención: en distintos espacios, los mensajes comenzaron a señalar comportamientos, denunciar a presuntos agresores y exigir respuestas institucionales. El tendedero dejó de ser exclusivamente una pieza artística para convertirse en una práctica colectiva que articulaba denuncia, memoria y exigencia.

San Luis Potosí: los tendederos toman los espacios universitarios

En San Luis Potosí, las universidades también fueron escenario de estas expresiones; durante 2018, estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí recurrieron a tendederos, pizarrones y otras intervenciones para visibilizar distintas problemáticas relacionadas con la violencia de género dentro de sus espacios académicos.

Uno de los primeros registros corresponde al 7 de marzo de 2018, en la Facultad de Derecho Ponciano Arriaga, donde se instaló un tendedero informativo en el contexto de las actividades por el Día Internacional de las Mujeres; la intervención buscaba cuestionar la celebración convencional de la fecha y abrir una reflexión sobre su origen y sentido político, en un momento en que las demandas feministas también cuestionaban las formas tradicionales de reconocer a las mujeres.

Meses después, el 26 de noviembre, un pizarrón de la misma facultad se convirtió en un espacio para colocar señalamientos sobre presuntos agresores dentro de la comunidad universitaria; la intervención trasladó la conversación del terreno informativo al de la denuncia pública, al hacer visibles experiencias y acusaciones que cuestionaban las condiciones de seguridad de las estudiantes.

El 26 de abril de ese mismo año, en la zona oriente, otra intervención estudiantil recurrió al formato del tendedero. Estas acciones permiten reconocer que la práctica no llegó a San Luis Potosí como una fórmula única: fue retomada y adaptada por las propias estudiantes de acuerdo con las problemáticas que enfrentaban en sus espacios.

Posteriormente, durante 2019, las iniciativas de denuncia se extendieron a distintas facultades y encontraron expresión en movimientos como YaTeViDoc, vinculado con señalamientos de acoso y abuso sexual atribuidos a profesores y personal administrativo; las denuncias alcanzaron espacios como Humanidades, Psicología y Ciencias de la Información, además de Ciencias de la Comunicación, donde las estudiantes también recurrieron a estas acciones para cuestionar las relaciones de poder y la respuesta de las autoridades universitarias.

La expansión de estas intervenciones evidenció que no se trataba de una problemática circunscrita a un solo espacio, sino que también puso sobre la mesa las dificultades que enfrentaban las estudiantes para conseguir que sus denuncias fueran escuchadas y atendidas por las instituciones.

Con el tiempo, el formato se extendió a otros ámbitos y problemáticas; además de las denuncias de acoso en escuelas y universidades, surgieron tendederos relacionados con la violencia en el trabajo, el hogar y los incumplimientos de obligaciones alimentarias. Durante la pandemia, parte de esta práctica encontró continuidad en plataformas digitales, donde las mujeres compartieron testimonios y señalaron situaciones de violencia en espacios que ya no estaban limitados a un entorno físico.

Lo que queda después de colgar una denuncia

La permanencia de El Tendedero habla de la capacidad del arte para generar herramientas que pueden ser retomadas y resignificadas por distintas comunidades; una estructura sencilla, integrada por papel, hilo y pinzas, ha permitido reunir experiencias, hacer visibles patrones de violencia y abrir conversaciones que durante mucho tiempo fueron relegadas al ámbito privado.

Pero la visibilización también plantea preguntas necesarias: ¿qué sucede después de que los testimonios se hacen públicos?, ¿qué responsabilidad tienen las instituciones frente a las denuncias?, ¿cómo garantizar que las mujeres que señalan una situación de violencia no queden expuestas a represalias o revictimización?

Un tendedero no sustituye los mecanismos de investigación, atención y justicia, ni resuelve por sí mismo las condiciones que permiten que la violencia persista. Su alcance está en otro lugar: romper el aislamiento, mostrar que determinadas experiencias no son excepcionales y poner frente a una comunidad aquello que con frecuencia se intenta mantener oculto.

Casi cinco décadas después de su primera aparición, la propuesta de Mónica Mayer continúa encontrando nuevas formas de expresión; lo que comenzó como una pregunta sobre la experiencia de las mujeres en la ciudad se convirtió, a través de distintas generaciones, en un lenguaje colectivo para nombrar las violencias y exigir que sean atendidas.