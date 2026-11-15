Ellas también hicieron la Revolución

Intelectuales, periodistas, maestras, enfermeras, campesinas y organizadoras políticas participaron en la Revolución Mexicana desde distintos espacios. Sin embargo, muchas de sus historias quedaron fuera del relato oficial. Para la doctora Oresta López Pérez, recuperarlas exige revisar por qué sus aportaciones fueron relegadas y qué falta por investigar en San Luis Potosí.

La diversidad de roles femeninos en la Revolución Mexicana

La imagen de la soldadera suele resumir la participación de las mujeres en esta lucha: aquellas que acompañaban a los hombres y atendían las necesidades de las tropas. Sin embargo, esta representación deja fuera a quienes escribieron, organizaron movimientos políticos, sostuvieron comunidades y defendieron sus propias demandas.

Para la historiadora e investigadora de El Colegio de San Luis, reducir su papel a ese estereotipo impide reconocer la diversidad de experiencias femeninas durante el conflicto, así como las razones por las que muchas de sus historias quedaron al margen.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Revolución también se escribió y organizó desde las mujeres

La soldadera no fue la única figura femenina de la Revolución. López Pérez explica que, aunque muchas mujeres acompañaban a las tropas, también preparaban alimentos, cuidaban a sus hijos y resolvían las necesidades cotidianas en condiciones de guerra. Algunas incluso daban a luz en los campamentos.

En los pueblos, otras asumieron responsabilidades relacionadas con la producción de alimentos, el cuidado de las familias y la organización comunitaria ante la ausencia de los hombres. Su participación, por tanto, no se limitó al terreno militar ni al acompañamiento de sus parejas: también fue fundamental para mantener en pie la vida de las comunidades.

Antes y durante el conflicto, hubo mujeres que intervinieron en la discusión política y en la difusión de ideas. Algunas escribían en publicaciones revolucionarias, preparaban materiales, redactaban proclamas y sostenían espacios de prensa crítica, una labor que también implicaba riesgos.

Entre ellas destaca Dolores Jiménez y Muro, a quien la investigadora reconoce como una intelectual que participó en la elaboración de documentos políticos, como el Plan de Tacubaya y el proemio del Plan de Ayala. También menciona a las Hijas de Cuauhtémoc, vinculadas con clubes liberales feministas; a Hermila Galindo y a las hermanas Serdán.

Estas trayectorias muestran que las mujeres no fueron únicamente testigos del movimiento: también participaron en la organización política y en la construcción de propuestas para el país.

Sostener la vida y enfrentar violencia durante la guerra

Maestras y enfermeras desempeñaron un papel importante durante la Revolución. Mientras unas mantuvieron actividades educativas en pueblos y campamentos, otras atendieron a las personas heridas en los enfrentamientos. A ellas se sumaron las mujeres que sostuvieron la economía y la vida cotidiana de sus comunidades.

Pero la guerra también las expuso a distintas formas de violencia, incluida la sexual. López Pérez advierte que muchas fueron víctimas de ataques contra las poblaciones y que, después de esas experiencias, tuvieron que continuar con las labores de cuidado y la reconstrucción familiar y comunitaria.

Por ello, la presencia femenina en la Revolución no debe narrarse únicamente desde el sacrificio. También es necesario reconocer las condiciones de violencia y desigualdad que enfrentaron.

Demandas y organización femenina tras el conflicto armado

Las exigencias de las mujeres no terminaron con el conflicto armado. El acceso a la educación, el voto, la igualdad laboral y los derechos maternales formaron parte de agendas que reunieron a grupos con distintas ideas y condiciones sociales.

Según la historiadora, hubo feministas ligadas al pensamiento liberal, anarquista y comunista, además de mujeres obreras, sufragistas, trabajadoras de oficina y artistas. Aunque sus demandas no eran idénticas, la educación fue una de las causas que compartieron.

Como muestra de esa capacidad de organización, menciona el Frente Pro Derechos de la Mujer, creado en 1935, que llegó a reunir, según la investigadora, hasta 35 mil mujeres. Sin embargo, el fin de la guerra no significó que todas conservaran los espacios que habían ocupado. Muchas volvieron a quedar sujetas a las expectativas del ámbito doméstico y sus aportaciones tampoco recibieron el reconocimiento que merecían.

Historias femeninas pendientes en San Luis Potosí

En San Luis Potosí también hay historias pendientes de reconstruir. López Pérez recuerda que en 1901, cuando se celebró el Congreso Liberal en la ciudad, ya existía un club de mujeres con ideas liberales y feministas. Identificar a sus integrantes y reconstruir sus actividades es una de las tareas que considera necesarias.

Destaca, asimismo, a las maestras que escribieron en revistas femeninas, cuyas publicaciones comienzan a recuperarse mediante investigaciones académicas. A estas historias se suman las de mujeres potosinas relacionadas con el sufragismo, la medicina y otros campos que todavía requieren trabajo de archivo y revisión de testimonios.

El caso de Dolores Jiménez y Muro evidencia la deuda de reconocimiento. Aunque su nombre está inscrito en el Congreso del Estado, la investigadora señala que murió en condiciones de pobreza y que no recibió una pensión que, en su opinión, le correspondía como veterana.

Para la historiadora, recuperar estas trayectorias implica dejar de considerar secundarias las aportaciones de las mujeres y reconocer su intervención política, social e intelectual. En San Luis Potosí, esa tarea todavía requiere investigación para que sus nombres y experiencias ocupen el lugar que les corresponde en la memoria histórica de la Revolución.