Ciclo Aires Revolucionarios reúne danza folklórica potosina en noviembre

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La danza folklórica formará parte de las actividades del ciclo "Aires Revolucionarios", que reunirá a distintas agrupaciones del 13 al 20 de noviembre en el Teatro del Centro de Difusión Cultural "Raúl Gamboa".

Ciclo Aires Revolucionarios y su programación

El programa contempla cinco jornadas con presentaciones de compañías y grupos de danza de San Luis Potosí. Las funciones serán a las 19:30 horas, excepto la del domingo 15, programada a las 19:00 horas.

El viernes 13 de noviembre abrirá el grupo Fuego Nuevo del IPBA, dirigido por Alberto López Márquez, junto con una agrupación invitada. El sábado 14 se presentará Maculxochitl, bajo la dirección de Ma. Teres Arredondo, y el domingo 15 participará el Ballet Folklórico del Potosí de COBACH 01, dirigido por Enrique Delgadillo Medina.

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Participación de grupos y cierre del ciclo

Las actividades continuarán el jueves 19 con los grupos Xochipilli, a cargo de Mauricio Martínez Arriaga, y Tamtok, dirigido por Aurelio Méndez. El viernes 20 cerrarán el ciclo el Ensamble Folklórico Potosino, con Óscar Fernando Delgado Martínez e Itzel Martínez Galicia al frente, y Alma Mexicana, dirigido por Jorge Grimaldo.

Las cuotas de recuperación van de los 70 a los 120 pesos, según la presentación.