Performance en "All That's Shared Is Wild"

Por Estrella Govea

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
Performance en “All That’s Shared Is Wild”

El Festival Kuitólil, un punto de encuentro 2025, mantiene en marcha su programación académica con el taller “All That’s Shared Is Wild”, que inició este 24 de noviembre y continuará hasta el 28 en la sala del Centro de Difusión Cultural “Raúl Gamboa” del Instituto Potosino de Bellas Artes de 16:00 a las 18:00 horas. 

La actividad está dirigida a infancias y artistas escénicos, quienes participan en un proceso de trabajo conjunto orientado a la creación de un performance desarrollado durante cinco sesiones.

El taller está a cargo de Guesthouse Projects y del creador escocés Eoin McKenzie, artista participativo con trayectoria en teatro, performance contemporánea y prácticas colaborativas. Su propuesta plantea un espacio donde niñas, niños y personas adultas se reconocen como colaboradores en igualdad, con el fin de construir una pieza escénica desde el juego, la imaginación y el intercambio entre generaciones.

La dinámica del taller se estructura en ejercicios de movimiento, improvisación e investigación lúdica que permiten a los participantes experimentar la coreografía como un proceso vivo. Bajo la referencia teórica de Jack Halberstam sobre lo “salvaje” como práctica de desaprendizaje, McKenzie guía al grupo hacia formas de creación que privilegian la escucha, la atención mutua y el cuidado dentro del trabajo escénico.

Además de las sesiones de creación, el proyecto busca ampliar la comprensión de la experiencia cotidiana a través de la performance. McKenzie retoma su interés en el trabajo con personas no profesionalizadas en las artes, un enfoque presente en su trayectoria artística y pedagógica. Su método sostiene que la escena se transforma cuando quienes la construyen proceden de distintos contextos y aportan formas diversas de relación y expresión.

El taller concluirá el 28 de noviembre con un ensayo abierto al público, donde el grupo compartirá el proceso desarrollado durante la semana. Esta actividad cuenta con el apoyo del Follow Up Fund del British Council Mexico en colaboración con Creative Scotland.

