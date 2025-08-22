logo pulso
Lento proceso de perforación del pozo en Miravalles

El proyecto estará listo para la siguiente temporada de seca

Por Miguel Barragán

Agosto 22, 2025 03:00 a.m.
A
Lento proceso de perforación del pozo en Miravalles

CIUDAD VALLES.- Visitó el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez los dos pozos de perforación para abastecer de agua a Valles en caso de una sequía extrema en el río, todavía no han encontrado agua como para extraer una cantidad suficiente para abastecer a la población, en caso de una contingencia.

El funcionario refirió que en el pozo de Montecillos se han podido dragar 90 metros de 800 que se tienen planeado indagar, mientras que en el caso de Miravalles la excavadora hidráulica ha perforado 322 metros, cantidad que rebasaría el 50 por ciento de la profundidad que se tiene planeado dragar para extraer el agua de emergencia, en caso de que el río pierda nivel en una potencial sequía futura.

El funcionario mencionó que para la siguiente temporada de seca los pozos estarían listos para dar el servicio.

