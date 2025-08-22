Anuncia el Club Libanés lid atlética por 30 aniversario

El Club Libanés Potosino anunció oficialmente el regreso de su tradicional Carrera Atlética, que en esta edición especial celebrará el 30 aniversario de la institución, consolidándose como uno de los eventos deportivos y familiares más emblemáticos de la capital.

La justa se llevará a cabo el domingo 26 de octubre de 2025, con salida y meta frente a las instalaciones del propio club. En conferencia, el gerente general Roberto Muñoz Rangel destacó que esta edición busca marcar un precedente en las carreras de ruta en San Luis Potosí, al ofrecer a los participantes una experiencia única “en cada kilómetro recorrido”.

El evento contempla dos distancias: 10 y 5 kilómetros, con un recorrido por la zona poniente de la ciudad y rutas de distintas altimetrías que pondrán a prueba la resistencia de corredores amateurs y de élite. Se repartirá una bolsa superior a los 100 mil pesos en efectivo entre los ganadores de las diferentes categorías.

Además, la jornada contará con actividades recreativas, música en vivo, gastronomía típica y dinámicas para toda la familia, reafirmando el espíritu de convivencia y celebración cultural del Club Libanés.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La presentación oficial de la justa atlética está programada para el jueves 4 de septiembre, donde se darán a conocer las rutas oficiales, la playera conmemorativa, la medalla del 30 aniversario y las sorpresas reservadas para los equipos de corredores locales y foráneos.