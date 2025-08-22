logo pulso
Estado

Gallardo inaugura obras y entrega útiles escolares

Por Redacción

Agosto 22, 2025 03:00 a.m.
TAMAZUNCHALE.- El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona estuvo en Tamazunchale inaugurando un camino de 14 kilómetros y entregando útiles escolares. Este jueves, el mandatario estatal, acompañado del alcalde, Adelaido Cabañas Hernández hizo entrega de paquetes escolares, consistentes en mochilas con útiles y zapatos a todos los inscritos en los apoyos escolares.

También inauguró las oficinas del Registro Civil Estatal (órgano que sólo tenía representación en Valles) y que ahora también estará en este municipio. Y por último, inauguró el nuevo camino Tamán-Aguazarca, que consta de casi 14 kilómetros de nueva asfaltación.

