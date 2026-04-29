Presentan libro sobre fundación de San Miguelito

El historiador José Alberto Juárez Miranda, realizará la presentación de su libro “Fundación y gobierno de un pueblo suburbano en la frontera norte del virreinato: El barrio de San Miguelito 1597–1767”, hoy 29 de abril a las 18:30 horas en el Palacio Municipal de San Luis Potosí.

En la presentación participarán la cronista de la ciudad, Isabel Monroy Castillo, y el promotor cultural Adrián René Contreras, quienes comentarán el contenido del libro junto con el autor. El formato contempla la exposición de los ejes de la investigación y un diálogo sobre su aportación a la historiografía de San Luis Potosí.

La obra se basa en documentos de primera mano para analizar la fundación, organización y formas de gobierno del barrio de San Miguelito durante el periodo virreinal. El estudio examina la estructura política, las dinámicas sociales y la configuración urbana de este asentamiento, considerado un núcleo suburbano en la frontera norte del Virreinato de la Nueva España.

El libro propone revisar la manera en que estos espacios se integraron al desarrollo de la ciudad, con atención en los procesos comunitarios y las formas de organización local. A partir de este enfoque, el autor plantea una lectura que permite entender el papel de los barrios en la construcción histórica de San Luis Potosí y su relación con instituciones y prácticas sociales de la época.

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El Barrio de San Miguelito tiene origen en 1597 con población tlaxcalteca y otomí, y se consolidó como uno de los asentamientos tradicionales de la ciudad.

Su parroquia barroca, iniciada en el siglo XVIII, y su traza urbana forman parte de su identidad. A lo largo del tiempo ha tenido distintos nombres hasta adoptar el actual en el siglo XIX, y permanece como un referente cultural dentro de la memoria histórica potosina.