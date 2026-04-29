logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FELIZ POR SUS PRÓXIMOS ESPONSALES

Fotogalería

FELIZ POR SUS PRÓXIMOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

“Zeus”: Más allá del foro, la danza en SLP

Por Estrella Govea

Abril 29, 2026 03:00 a.m.
A
“Zeus”: Más allá del foro, la danza en SLP

En el marco del Día Internacional de la Danza, conmemorado cada 29 de abril como una fecha dedicada a reconocer la importancia de esta disciplina a nivel global, el bailarín y coreógrafo Ariel Robles Hernández “Zeus” ofrece una mirada crítica sobre las condiciones actuales de la escena dancística en San Luis Potosí.

Con más de 25 años de trayectoria y al frente de su propio estudio, el también bailarín multidisciplinario plantea que, aunque existen esfuerzos institucionales por generar espacios de exhibición, estos suelen quedarse en lo superficial.

Desde su perspectiva, la apertura de foros no es suficiente si no se reconoce todo el trabajo que hay detrás de cada presentación: horas de ensayo, inversión en vestuario, pago a docentes y coreógrafos, así como los gastos operativos que asumen los propios artistas.

Robles Hernández subraya que esta dinámica genera una percepción incompleta del “apoyo cultural”, ya que se invisibiliza la base del proceso creativo. Advierte que ningún evento podría sostenerse sin la participación activa de las y los bailarines, por lo que insiste en la necesidad de establecer una relación más equitativa entre instituciones y comunidad artística, donde el reconocimiento también se traduzca en condiciones dignas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En cuanto a los retos específicos en San Luis Potosí, apunta a la falta de organización y planeación como uno de los principales problemas.

Señala que, incluso en eventos de gran convocatoria como los que se desarrollan en torno a esta fecha, la información llega de manera tardía o incompleta, lo que complica la logística para participantes locales y foráneos.

A esto se suma, dice, la designación de responsables institucionales sin conocimiento suficiente del ámbito dancístico.

Para el coreógrafo, es fundamental que quienes encabezan la gestión cultural tengan experiencia o, al menos, una comprensión clara de las necesidades básicas de la disciplina, desde la coordinación técnica hasta aspectos mínimos de atención a los y las artistas.

Su reflexión apunta a que esta conmemoración no debería limitarse a una celebración simbólica, sino convertirse en una oportunidad para replantear políticas públicas que fortalezcan el desarrollo profesional de las y los bailarines. En ese sentido, enfatiza que dignificar la danza implica no solo visibilidad, sino también estructura, planeación y reconocimiento real del trabajo artístico.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Relatos de la Huasteca
Relatos de la Huasteca

Relatos de la Huasteca

SLP

Estrella Govea

DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA
DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA

DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA

SLP

Estrella Govea

EL IPBA conmemorará hoy con actividades que reunirán a agrupaciones representativas del instituto y grupos invitados

“Zeus”: Más allá del foro, la danza en SLP
“Zeus”: Más allá del foro, la danza en SLP

“Zeus”: Más allá del foro, la danza en SLP

SLP

Estrella Govea

Presentan libro sobre fundación de San Miguelito
Presentan libro sobre fundación de San Miguelito

Presentan libro sobre fundación de San Miguelito

SLP

Estrella Govea