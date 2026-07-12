RESEÑA LLAMADOS DE DETALLE

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Este libro es para esa gente que sale con alguien y, en la primera cita, termina hablando de arquitectura, filosofía, Antonio Tabucchi y por qué el capitalismo les arruinó la vida.

Y sí, me cayó muy bien. Porque, aunque por momentos parece que todos los personajes quieren dar una conferencia, nunca sentí que estuvieran posando de intelectuales. Sentí que así viven, así piensan y así hablan.

La historia habla del amor, del trabajo, de los sueños que se fueron desinflando y de esas personas que siguen apareciendo en tu vida cuando creías haberlas olvidado.

Lo que más disfruté fue que el libro nunca intenta convertirse en un drama exagerado.

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Prefiere detenerse en esas pequeñas cosas que normalmente olvidamos: una conversación que se quedó dando vueltas durante años, una ciudad que ya no se siente igual, un trabajo que poco a poco te cambia sin que te des cuenta.

Son esos llamados de detalle los que terminan construyendo toda la novela.

No es una novela para leer con prisa.

Es una de esas que subrayas más de lo que avanzas.

Y eso, la verdad, cada vez se encuentra menos.

Yo sí la volvería a leer.